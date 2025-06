Medellín perjudica a su rival en la final de la Liga BetPlay: drástica decisión

Los cuadrangulares de la Liga BetPlay están a punto de llegar a su fin, Independiente Medellín se consagró como el primer finalista de la competencia al derrotar a Deportes Tolima en el Atanasio Girardot, pero Dimayor haría un drástico movimiento en la última jornada en la que se conocerá al rival que saldrá del Grupo B.

La participación de la escuadra encabezada por Alejandro Restrepo sin duda alguna sorprendió a más de uno, ya que las expectativas no eran para nada altas. El 'poderoso de la montaña' regresó a una nueva final en la máxima división del Fútbol Profesional Colombiano y se ilusiona con romper la sequía de casi 10 años en lo que no conoce lo que es quedar campeón. Para alcanzar este objetivo, para la gran final de la competencia, Medellín tomó una drástica decisión, anunció los precios de la boletería, pero también dio a conocer que no permitirá el ingreso de hinchada visitante.

Medellín le dice NO a los hinchas visitantes en el Atanasio Girardot

Todavía hace falta conocer el rival con el que se enfrentará el equipo encabezado por el estratega, Alejandro Restrepo, el cual saldrá del Grupo B, aunque se tendrá que esperar definitivamente hasta el marco de la fecha seis, ya que será aquí cuando se conozca si el finalista será Independiente Santa Fe o Millonarios, aunque el mejor posicionado es el cuadro 'embajador', el cual ha tenido un rendimiento destacable durante toda la temporada y tiene dos posibilidades de avanzar, con la victoria y el respectivo empate gracias al "punto invisible".

Sin embargo, desde ya la escuadra antioqueña tomó una contundente decisión independientemente del rival que sea y es que para la fiesta que se vivirá en el Atanasio Girardot espera ver el estadio vestido completamente de rojo y azul, por lo cual no permitiría el ingreso de fanáticos del equipo visitante.