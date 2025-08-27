Medellín piensa a futuro con su joya: hay luz verde para blindarlo

Así como en el primer semestre del 2025, el Deportivo Independiente Medellín ha sido protagonista como el segundo de la tabla de posiciones y con una oportunidad de oro para tomar la cima de la clasificación. El punto invisible podrá tomar fuerza en los cuadrangulares si los ‘Poderosos’ igualan en unidades con la posibilidad de llegar nuevamente a una final y en esta ocasión con la necesidad de ganarla.

El Medellín ha hecho grandes contrataciones como la de Jarlan Barrera que le ha venido muy bien en lugar de Marcus Vinícius, y, además, hay una base sumamente importante de jugadores juveniles que vienen dando de qué hablar. Se trata nada más ni nada menos que de Halam Loboa, volante de 19 años.

Sin duda alguna, Halam Loboa se ha convertido en una de las grandes promesas en el Fútbol Profesional Colombiano. En los próximos meses, si sigue con ese rodaje en el equipo antioqueño, seguramente hará parte de la convocatoria de la Selección Colombia Sub-20 para disputar el Mundial de la categoría en Chile.

En ese sentido, y con las pretensiones del jugador y del Medellín, la idea es poder iniciar las conversaciones para renovarle el contrato por más tiempo. Halam Loboa tiene contrato hasta 2027, pero el cuadro antioqueño quiere contar con la joya de la Sub-20 por más tiempo.

HALAM LOBOA, RENOVACIONES ENCAMINADAS

De acuerdo con la información de Mariano Olsen, el Medellín ya inició los primeros pasos para poder renovarle el contrato a Halam Loboa. Blindarán a la revelación del equipo antioqueño. Alejandro Restrepo y los directivos no quieren perder más tiempo con el volante de 19 años.

El elenco medellinense ya gestiona la extensión del contrato de Halam Loboa, que ha sido una de las grandes joyas y apuestas por parte del Medellín. Apareció de la nada y se quedó en la institución como uno de los planes para el futuro. Reemplazó de la mejor manera a Homer Martínez, una gran responsabilidad que cumplió con creces.

Por ahora, el mediocampista tiene contrato hasta 2027 y la idea es poder extenderlo en estos momentos para poder blindarlo. Seguramente, las ofertas llegarán pronto por parte de otros interesados, por lo cual, no quieren darle la oportunidad a alguna institución que quiera robar a Halam Loboa.

ESTADÍSTICAS DE HALAM LOBOA EN EL MEDELLÍN

En este primer ciclo de Halam Loboa con el Deportivo Independiente Medellín, el volante de 19 años ha logrado estar presente en 12 partidos, (591 minutos disputados). Aunque no ha anotado ningún gol ni tampoco ha dado asistencias, su movilidad y su seguridad en el mediocampo lo han caracterizado y lo han puesto en la órbita del balompié colombiano.