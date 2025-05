Medellín pierde otro referente por lesión: requiere intervención quirúrgica

Una nueva edición de la Liga BetPlay está a punto de llegar a su fin, quedan solamente dos fechas para que termine el "todos contra todos" y junto con ello se empiezan a definir los ocho mejores equipos que clasificarán a la siguiente instancia de la competencia, en donde se espera ver a Independiente Medellín, ya que ha hecho una gran campaña y está a punto de alcanzar el "número mágico" que le dé la clasificación.

Sin embargo, para los últimos partidos de esta primera fase, el 'poderoso de la montaña' comienza a sufrir por el tema de las lesiones, lo que deja al estratega antioqueño, Alejandro Restrepo, con "dolores de cabeza". Actualmente hay cuatro futbolistas en el departamento médico, pero hay una figura que no cuenta con un diagnóstico tan favorable y estaría afuera de los terrenos de juego por varias semanas, Alexis Serna, ya que requiere intervención quirúrgica.

Alexis Serna se perderá el resto de la temporada con Medellín

En el marco de la fecha 18 de la Liga BetPlay, Independiente Medellín se enfrentó ante Atlético Bucaramanga en el Estadio Américo Montanini y no solamente perdió la oportunidad de sumar de a tres unidades y junto con ello concretar su clasificación a la siguiente instancia de la competencia, sino que también sufrió una baja sensible, la de Alexis Serna, quien inició como titular en el equipo de Restrepo, pero no pudo terminar ni siquiera la primera parte del compromiso.

El mediocampista de 27 años tuvo que ser sustituido a tan solo 22 minutos de haber iniciado con el compromiso por una molestia que sufrió en su pierna izquierda, la cual terminó siendo más grave de lo que se esperaba, ya que tendrá que ser intervenida quirúrgicamente en los próximos días y se estima que su tiempo de recuperación le impediría jugar los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, en caso de conseguir la clasificación.