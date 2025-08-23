Cargando contenido

Medellín confirma baja para la Liga BetPlay
Medellín confirma baja para la Liga BetPlay
@DIM_Oficial
Liga Betplay
Actualizado:
Sáb, 23/08/2025 - 09:06

Medellín preocupa con ausencia en su convocatoria para Liga BetPlay

Medellín se prepara para un nuevo partido en la Liga BetPlay ante Equidad, pero con ausencias significativas en su convocatoria.

La Liga BetPlay 2025-II sigue avanzando de la mejor manera y junto con ello llega también un nuevo reto para que Independiente Medellín siga sumando puntos y de esta manera afianzarse en la cima de la tabla de posiciones. 

En el marco de la fecha 8 del certamen, el 'poderoso de la montaña' se encargará de recibir en el Estadio Atanasio Girardot a La Equidad, dos escuadras que llegan con la necesidad de sumar de a tres unidades. Sin embargo, el equipo comandado por Alejandro Restrepo no da un parte alentador, ya que seguirá con la ausencia de una destacada figura como el guardameta, Washington Aguerre. 

Le puede interesar: Medellín celebra: cerca de lograr objetivo en la Liga BetPlay

Washington Aguerre suma una ausencia más en la convocatoria de Medellín  

Medellín inició de buena manera el semestre de clausura de la Liga BetPlay en busca de revertir lo que ocurrió contra Santa Fe en la final y finalmente poderle dar a la fanaticada la anhelada séptima estrella. 

Hasta el momento ha logrado sumar 13 puntos en siete partidos disputados, lo que le permite estar de manera parcial en la cuarta casilla de la tabla. Aunque varios de estos partidos los ha tenido que afrontar sin su guardameta habitual, Washington Aguerre, quien lleva afuera de los terrenos de juego casi un mes y todavía se ve lejano su regreso. 

 

Lea también
Image
Medellín confirmó baja en la Liga BetPlay por delicada fractura

Medellín sufre baja sensible por fractura: se pierde el resto de la temporada

Ver más

El experimentado portero uruguayo salió con molestias de la fecha 5 en la victoria ante Millonarios y en un entrenamiento el club paisa dio a conocer que habría sufrido un trauma indirecto de hombro, por resonancia se identifica una inestabilidad glenohumeral, requiere de 3 a 4 semanas de rehabilitación.

En otras noticias: ¿Quién es el técnico más tribunero del fútbol colombiano?

Lea también: Medellín tendrá 'nuevo' estadio: el alcalde Federico Gutiérrez lo confirmó

¿Cómo le ha ido a Washington Aguerre jugando con Medellín?

Aguerre arribó al Fútbol Profesional Colombiano desde Uruguay, en donde se encontraba jugando y siendo figura de Peñarol. Su llegada a Colombia en el inicio de la temporada 2025 ha estado marcada de grandes actuaciones que le han permitido convertirse en figura indispensable de Alejandro Restrepo y, de esta manera, sumar 27 partidos disputados, más de 2.400 minutos dentro del terreno de juego en donde ha recibido 20 goles y 9 tarjetas amarillas. 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

Imagen
Independiente Medellín

Independiente Medellín

Imagen
Selección Colombia

Colombia

Imagen

Alejandro Restrepo

Imagen
Fútbol Colombiano

Fútbol Colombiano

Imagen

Lesiones

Cargando más contenidos

Fin del contenido