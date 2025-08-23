Medellín preocupa con ausencia en su convocatoria para Liga BetPlay

La Liga BetPlay 2025-II sigue avanzando de la mejor manera y junto con ello llega también un nuevo reto para que Independiente Medellín siga sumando puntos y de esta manera afianzarse en la cima de la tabla de posiciones.

En el marco de la fecha 8 del certamen, el 'poderoso de la montaña' se encargará de recibir en el Estadio Atanasio Girardot a La Equidad, dos escuadras que llegan con la necesidad de sumar de a tres unidades. Sin embargo, el equipo comandado por Alejandro Restrepo no da un parte alentador, ya que seguirá con la ausencia de una destacada figura como el guardameta, Washington Aguerre.

Washington Aguerre suma una ausencia más en la convocatoria de Medellín

Medellín inició de buena manera el semestre de clausura de la Liga BetPlay en busca de revertir lo que ocurrió contra Santa Fe en la final y finalmente poderle dar a la fanaticada la anhelada séptima estrella.

Hasta el momento ha logrado sumar 13 puntos en siete partidos disputados, lo que le permite estar de manera parcial en la cuarta casilla de la tabla. Aunque varios de estos partidos los ha tenido que afrontar sin su guardameta habitual, Washington Aguerre, quien lleva afuera de los terrenos de juego casi un mes y todavía se ve lejano su regreso.