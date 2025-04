Medellín presenta inesperado problema para enfrentar a Once Caldas en el Atanasio

Independiente Medellín ha venido de más a menos en la presente edición de la Liga BetPlay, pasando de haber dominado la tabla de posiciones por varias fechas a estar justo en el borde de los equipos clasificados, ubicándose en la séptima casilla. El equipo dirigido por Alejandro Restrepo viene de una seguidilla de empates y se espera que la situación pueda cambiar cuando vuelva a auspiciar como local en el Estadio Atanasio Girardot.

Sin embargo, el regreso de Independiente Medellín al Atanasio no pinta tan bien como se espera, ya que no solamente lo hará frente a una de las escuadras que cuenta con mejor presente deportivo, Once Caldas, sino por que también se podría llegar a ver afectado el apoyo que reciba por parte de su hinchada, ya que se anunciaron problemas con una de las tribunas del escenario deportivo.

Le puede interesar: González aterrizó al hincha de millonarios: "Este es el mejor equipo que podemos tener"

Medellín no podrá contar con la tribuna sur del Atanasio Girardot para enfrentar a Once Caldas

La 'ciudad de la eterna primavera' se ha convertido en el epicentro de varios eventos importantes a nivel nacional e internacional, recientemente acogió la fecha doble de conciertos del Las mujeres ya no lloran World Tour organizado por Shakira, los cuales se llevaron a cabo el 12 y 13 de abril. En este mismo mes tuvo que albergar el encuentro entre Atlético Nacional vs Unión Magdalena, y ahora cerrará con una convención nacional.

Convención Nacional IPUC 2025 se tomará el Atanasio Girardot entre el 17 y 18 de abril, un evento en donde se espera se congreguen miles de personas durante estos dos días de adoración, palabra y un mover poderoso del Espíritu Santo. Sin embargo, dicho acontecimiento terminará perjudicando el desarrollo de la fecha 15 de la Liga BetPlay, en donde se enfrentarán Medellín y Once Caldas.

El enfrentamiento entre el 'poderoso de la montaña' y el 'blanco blanco' se llevará a cabo el sábado 19 de abril, por lo que el respectivo desmontaje de la tarima, en donde se llevaría a cabo el evento religioso, no se alcanzaría a realizar y afectaría la venta de boletería para la tribuna sur, ya que terminaría siendo inhabilitada para esta nueva jornada.

En otras noticias: Selección Colombia: la razón geográfica por la que siempre fracasamos