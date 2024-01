Medellín quiere dar un golpe al América: Arias busca jugador sonado en Cali

El mercado en la Liga BetPlay ha contado con movimientos sorpresivos, y con rumores aún más curiosas. América es del club que más se han rumoreado cosas que tal vez nunca se esperaban como la posibilidad de contar con Arturo Vidal, o el ofrecimiento de Eduardo Vargas, dos jugadores chilenos que fueron vinculados al club ‘escarlata’.

Otro es Baldomero Perlaza que quedó libre y que América aprovecharía esa posibilidad de ficharlo. Sin embargo, no es el único equipo que quiere quedarse con el volante de marca que abandonó Colón de Santa Fe recientemente. Con las llegadas de José Aja, Pablo Lima, Jhon Vásquez y Kener Valencia, el Medellín quiere dar un golpe y quedarse con Baldomero, sondeado por el cuadro caleño.

El interés del Medellín por el ex Santa Fe y Atlético Nacional fue desvelado por Alfredo Arias que fue entrevistado por Win + Noticias y confirmó los nombres de los jugadores que hacen falta en este mercado de fichajes. Sobre Baldomero, el entrenador uruguayo explicó la situación.

“Ojalá, es un nombre y una posición, porque los informes que hago en los equipos es primero la posición, cuando hay la posibilidad de los nombres es la elección. Alguna vez estuvimos pensando en él, porque veíamos que su equipo en Argentina no lo estaba haciendo bien. Si viene, bárbaro, si no viene, los que están son los mejores”, confirmó Alfredo Arias.

Posteriormente, le preguntaron por la posibilidad de otros fichajes, pero no dio mayor información, “como te digo, yo soy entrenador, no buscador de jugadores. Yo doy un informe, los encargados del scouting, el gerente deportivo, el presidente, seguramente son ellos los que saben de mi informe”.

Del entorno de Yairo Moreno, “agradecerle porque hizo su esfuerzo para estar en su equipo, él me decía, profe yo vengo acá para ser campeón. Pero desde un principio lo sabíamos porque él dijo que si tenía una posibilidad iba a volver a intentar salir. Se ve que está esa opción porque no se ha presentado”. Desveló que no le gustan los amistosos por el riesgo de las lesiones, pero habrá uno antes del arranque de la Liga BetPlay 2024-I.