Medellín se adelanta al 2026: figura sería blindada por un año más

Deportivo Independiente Medellín espera revalidar lo hecho durante todo el 2025 con la necesidad de obtener el título que le quedó faltando el semestre pasado cuando perdió con Independiente Santa Fe en condición de local. Hugo Rodallega acabó la ilusión de los antioqueños en esa recordada final y ahora en este segundo semestre, ya dieron el paso por clasificarse con 30 unidades para los cuadrangulares.

Alejandro Restrepo se ha afianzado como uno de los mejores directores técnicos del fútbol colombiano. Pese a que se les ha escapado el liderato en manos de Junior y Bucaramanga, Medellín espera dar el golpe en los cuadrangulares y lo harán nada más ni nada menos que con una delantera estelar que viene dando de qué hablar.

Con Brayan León y con Francisco Fydriszewksi, Medellín cuenta con uno de los mejores poderíos ofensivos. El argentino, que en el primer semestre le costó bastante romper las redes rivales se ha destapado en este segundo torneo de final de año con anotaciones que han llevado al club antioqueño a la fase definitiva.

FRANCISCO FYDRISZEWSKI SERÍA RENOVADO EN EL 2026

Durante el primer semestre, Francisco Fydriszewski disputó 22 partidos en la Liga BetPlay, pero no pudo demostrar la capacidad goleadora que sí tuvo en Barcelona de Guayaquil y en otros clubes ecuatorianos. Apenas marcó tres goles que lo dejaron en evidencia.

Sin embargo, en el segundo semestre, el ‘polaco’ cambió drásticamente y en 13 partidos disputados, se mantiene como uno de los grandes goleadores del torneo con ocho goles. En total, suma 11 en 35 encuentros jugados, una marca buena que lo afianzan.

Por esta razón, Mariano Olsen, periodista deportivo de Win Sports afirmó en su cuenta de X que, “la relación de Medellín con FRANCISCO FYDRISZEWSKI se afianza cada día más. El club compró el 70 % de su ficha por aprox. 250.000 USD y le hizo contrato hasta dic. de 2026. El argentino esta cómodo en el club y no se descarta una ampliación del vínculo durante el próximo año”.

En ese sentido, Medellín ya tendría listo la renovación del delantero de 32 años, que no tendría problemas en continuar dentro de la institución por un año más. Probablemente, Francisco Fydriszewski continuaría hasta finales de 2027 en caso de llegar a cerrar el acuerdo en la siguiente temporada.