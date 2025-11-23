Medellín se complicó solito: empate apretado en el clásico vs Nacional

Llegó la hora de la verdad en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II para probar si el Deportivo Independiente Medellín podía estar a la altura después de un desliz en la primera fecha con derrota frente al Junior de Barranquilla en condición de visitante.

Atlético Nacional podía darle un golpe a su acérrimo rival como lo hizo en la fase regular en el último partido disputado con un 5-2 verdolaga. Además, el elenco verdiblanco sumó sus primeros tres puntos en el cuadrangular superando al América de Cali por la mínima diferencia. Ganar en el Atanasio Girardot era necesario para tomar el liderato.

PRIMERA PARTE CON LLEGADAS DE MEDELLÍN, PERO SIN GOLES

La primera parte inició con todo en el Estadio Atanasio Girardot con una excelente bienvenida para el Deportivo Independiente Medellín con pólvora, pirotecnia y humos de colores rojo y azul que rodearon el recinto deportivo. Una fiesta en el clásico que comenzó con Léider Berrío que buscó llegar al área para conectar un centro que vino desde la derecha y antes llegó David Ospina para contener.

Nuevamente, Medellín inquietó con una llegada al área con la presencia de Brayan León buscando el balón, pero David Ospina fue más ágil para salvar y asegurar la pelota. Nacional se demoró en crear peligro, pero llegó al arco rival desde afuera del área con Alfredo Morelos y un disparo por un costado.

Marlos Moreno, Marino Hinestroza y Alfredo Morelos fueron los referentes en el ataque de Nacional, pero no pesaron mucho. Medellín, por su parte, contó con Brayan León Muñiz y Léider Berrío como las dos amenazas que pusieron en problemas a David Ospina.

Justamente, la más clara la tuvieron los dos en un disparo que soltó David Ospina y entre Brayan León y Léider Berrío remataron por encima del larguero. Con empate sin goles terminó la primera parte.

LA PARIDAD PERSISTIÓ EN EL SEGUNDO TIEMPO

Durante los segundos 45 minutos, Léider Berrío tuvo la primera acción con un remate que se perdió cerca del arco custodiado por David Ospina. Nacional seguía sin ver arco, aunque tuvo una inmejorable oportunidad de romper los ceros con Marino Hinestroza y un remate que se desvió en Daniel Londoño y se fue al córner.

El partido tuvo el regreso de Francisco Fydriszewski que no le pudo cambiar la cara al opaco empate sin goles con el que terminó el encuentro. Las acciones carecieron en el segundo tiempo y la paridad fue protagonista a lo largo de los 90 minutos.

Medellín se complica con este empate sin goles con apenas una unidad. Pese a tener la ventaja deportiva, le ha costado sacar ese plus adelante con la derrota en la primera fecha y una paridad que sabe a poco. Deberán enfrentar al América en el Pascual Guerrero. Nacional lidera a la espera de lo que pase con el Junior vs América a segundo turno. En la siguiente fecha recibirán a los atlanticenses.