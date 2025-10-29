Medellín se desquitó del clásico: ‘Poderosa’ goleada frente a Bucaramanga

Después de una dura derrota ante Atlético Nacional en condición de visitante, el Deportivo Independiente Medellín se vengó en la fecha 18 para sumarse en el liderato con 34 unidades. Superó a un Atlético Bucaramanga que no estuvo a la altura a lo largo de los 90 minutos.

Un monólogo del Medellín tomó frutos en un momento complejo para el Atlético Bucaramanga que no pudo leer la presión que el equipo local demostró robando balones que dieron para jugadas de riesgo.

TRES GOLES EN LA PRIMERA PARTE DEL MEDELLÍN

Con el inicio del partido, Medellín impuso su juego con acciones de gol desde el arranque. La primera acción se presentó sobre los cinco minutos tras una infracción de Gustavo Charrupí a Leyser Chaverra en la medular del campo. Leider Berrío levantó la pelota para la cabeza de Brayan León Muñiz que cambió el destino de la pelota al fondo.

Todo fue de Medellín que trató de aumentar la ventaja con un remate a un costado de Brayan León que era el que más trataba de vulnerar el arco custodiado por Aldair Quintana. Un monólogo ‘Poderoso’ en el que nunca participó Bucaramanga para hacer un poco de riesgo en el arco de Washington Aguerre. Daniel Londoño, Leyser Chaverra, Francisco Fydriszewski crearon oportunidades que no fueron capitalizadas.

No fue sino hasta los 38 minutos cuando Washington Aguerre envió un pelotazo que Francisco Fydriszewski peinó para Brayan León. El delantero se la regresó al argentino que sacó un violento remate imposible para Aldair Quintana para aumentar la diferencia.

Apenas pasaron dos minutos cuando Leider Berrío aprovechó un error en salida de Bucaramanga. La ganó en la banda izquierda del ataque de Medellín, entró al área y sacó un remate por abajo de las piernas de Aldair Quintana. De esa forma terminó el primer tiempo.

SEGUNDO TIEMPO SIN GOLES NI EMOCIONES

Con la victoria de Medellín, el segundo tiempo inició con pocas emociones. La primera fue a los 50 minutos con un tiro libre de Daniel Londoño por encima del larguero. Luego, los antioqueños pudieron poner el cuarto tanto en el marcador con un penal.

Aldair Quintana bajó a Brayan León en el área. El juez central dictaminó pena máxima. Tras revisar el VAR se dio cuenta que la caída fue del delantero antes del contacto y que no daba para señalar al manchón blanco. Se salvó Bucaramanga en esa jugada de un posible cuarto tanto.

Pocas jugadas más allá de otro intento de Medellín sobre el final. En Bucaramanga no hubo un jugador que pudiera descontar ni que pudieran crear peligro en ningún momento. Con la victoria de 3-0, los ‘Poderosos’ se llevaron el triunfo para liderar el torneo con 34 puntos compartiendo la cima con los bumangueses y Fortaleza.

En la próxima fecha, Medellín visitará al Pereira, mientras que Bucaramanga recibirá la visita de La Equidad.