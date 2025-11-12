Medellín sufre dura sanción: confirman baja para iniciar cuadrangulares

Deportivo Independiente Medellín se juega las últimas cartas para intentar mantener el liderato y la ventaja deportiva para afrontar los cuadrangulares con el punto invisible y como cabeza de grupo en el respectivo sorteo. Los medellinenses enfrentarán al América de Cali en condición de local y sumar de a tres permitirá quedarse con ese plus dentro de las fases finales.

Vea también: América quiere fichar un goleador de la Liga BetPlay; el reemplazo de Holgado

Alejandro Restrepo tiene una nueva oportunidad para lograr el título que viene escaseando durante los últimos años en Medellín. El entrenador antioqueño deberá revertir la historia de tener una buena fase regular, pero pinchar en los cuadrangulares.

La necesidad es clara en la Liga BetPlay, pero, infortunadamente para los planes del Medellín, un referente se verá afectado por una sanción por parte de la DIMAYOR que impedirá que juegue en el comienzo de los cuadrangulares semifinales.

LA BAJA DE DIEGO MORENO INQUIETA EN MEDELLÍN

Este martes 11 de noviembre salió la Resolución del Comité Disciplinario de la DIMAYOR que penalizó a Diego Moreno, volante del cuadro ‘Poderoso’ por un codazo que le pegó a un jugador del Deportivo Pereira. El árbitro central actuó conforme a lo que pedía la jugada con la tarjeta roja.

En la Resolución, apareció que, “por ser culpable de conducta violenta contra adversario. Art. 63, literal d), del Código Disciplinario Único de la FCF”, Diego Moreno deberá pagar dos fechas de sanción. De esa manera, se perderá el partido frente al América de Cali que cerrará la fase regular de la Liga BetPlay, y el primer encuentro de los cuadrangulares semifinales.

Le puede interesar: Problemas en Pasto: los jugadores se niegan a entrenar

Diego Moreno no venía siendo titular con el equipo dirigido por Alejandro Restrepo, pero es uno de los primeros cambios para reforzar el mediocampo del Medellín. Fue inicialista frente al Pereira y fue expulsado, infortunadamente para el jugador y para las pretensiones de Restrepo.

EL MAYOR PROBLEMA TRAS LA SANCIÓN DE DIEGO MORENO

Aunque no ha contado con la regularidad desde el arranque del partido, Diego Moreno es pieza del recambio en el Medellín, pues, Alejandro Restrepo mantuvo en la rueda de prensa tras el partido frente al Pereira que, “la acumulación de minutos para algunos jugadores que no eran tenidos en cuenta, Arizala (Juan David) juega 90 minutos, Jaime (Alvarado) juega 90 minutos, quisimos cuidar algunos jugadores". No mencionó a Moreno, pero, claramente, la elección del volante como titular responde a esa necesidad de cuidar futbolistas.

Lea también: Torneo BetPlay: los tres escenarios para definir el segundo ascendido

Tras pasar a la final de la Copa BetPlay superando a Envigado, volvió a dejar claro que necesitará de todos los jugadores para estas fases finales. Ahí podría estar Diego Moreno, pero el mediocentro no estará en el primer juego de los cuadrangulares, “tuvimos jugadores que hace rato no tenían partidos completos, Jaime Alvarado, Kevin Mantilla y otros jugadores que no han sido tan relevantes, pero que los vamos a necesitar en fases finales”.

En la segunda fecha de los cuadrangulares, Medellín ya recuperaría a Diego Moreno que podrá ser tenido en cuenta como inicialista o revulsivo si así lo requiere el entrenador Alejandro Restrepo dentro de los siguientes encuentros de las fases finales.