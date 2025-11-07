Medellín sufrió, pero goleó a la Sub-20 del Pereira: victoria holgada

Sin duda alguna, el partido entre el Deportivo Pereira y el Deportivo Independiente Medellín tenía muchas cosas por definir. Lo primero es que había que esperar con qué equipo iba a salir el cuadro local con la expectativa si iban a jugar los mayores, o si iba a actual la nómina Sub-20.

Finalmente, Pereira llevó tan solo 14 futbolistas para este compromiso en el que siguen persistiendo los problemas para la institución pereirana. Samuel Atehortúa volvió al arco y se vieron jugadores importantes para el futuro de la institución como Andrés Calderón, Jhon Montoya, entre otros.

Pese al marcador final ya la superioridad en la plantilla, Medellín sufrió más de la cuenta. Diego Moreno salió expulsado, mientras que en Pereira vio la roja el portero Samuel Atehortúa. Para este compromiso, los pereiranos sí contaron con un segundo guardameta.

PRIMERA PARTE Y GOLPE AL PEREIRA DESDE LOS PRIMEROS MINUTOS

Iniciando el compromiso, el dominio por parte del Deportivo Independiente Medellín fue total plasmando lo que se esperaba dentro del rectángulo verde, especialmente porque se sabía la diferencia entre plantillas. Hubo varios lanzamientos desde la esquina para el cuadro medellinense y dieron frutos poco a poco.

De hecho, sobre los cinco minutos, Jarlan Barrera ejecutó un tiro de esquina a la cabeza de Jhon Palacios que conectó con un testarazo para batir a Samuel Atehortúa y poner el primero en el marcador. Con el gol, la visita siguió atacando con un centro de Brayan León Muñiz que salvó Atehortúa con seguridad cuando el balón se le metía al arco.

Pereira se animó a atacar con un pase filtrado para Jhon Montoya que quedó de frente a Eder Chaux, pero su remate fue atajado por el guardameta. Acto seguido, la jugada continuó con peligro a favor del cuadro pereirano con un centro y cabezazo de Andrés Calderón que se perdió apenas desviado.

Sobre los 23 minutos, Jarlan envió otro centro al área que buscaba a Brayan León, pero antes llegó Samuel Atehortúa rechazando el balón con los puños. Barrera fue el más claro e intentó aumentar la ventaja con un disparo raso que el arquero pereirano salvó. Antes de que acabara la primera mitad, un codazo de Diego Moreno a Miguel Ángel Aguirre fue penalizada como tarjeta roja.

PEREIRA IGUALÓ, PERO NO PUDO EVITAR LA DERROTA

En el segundo tiempo, Medellín movió el equipo con el ingreso de Esneyder Mena que cambió el partido y Luis Sandoval que apareció para marcar un gol cuando el juego se les complicaba a los antioqueños.

Con la superioridad numérica, Pereira logró empatar sobre los 57 minutos en una jugada personal de Jhon Montoya que eludió a un contrario y desde afuera del área sacó un remate que fue imposible para Eder Chaux para poner la igualdad.

Infortunadamente para el Pereira, esa alegría duró poco, pues, diez minutos después, Esneyder Mena desbordó por la banda derecha, entró al área, centró y Luis Sandoval cabeceó al fondo sin arquero por la salida de Samuel Atehortúa para poner el segundo tanto.

Pereira se quedó con diez jugadores a falta de quince minutos por la tarjeta roja para Samuel Atehortúa en una infracción cuando Esneyder Mena se iba solo frente al golero. En la última jugada, Baldomero Perlaza puso el tercero tras cazar un balón suelto en el área. Luego, una mano en el área fue penal que la visita dilapidó con Brayan León.

Pese al fallo, Juan David Arizala, uno de los juveniles que ya tiene experiencia mundialista puso el cuarto tanto en el marcador. En la última jornada, Pereira enfrentará a La Equidad en condición de visitante, mientras que Medellín hará las veces de local frente a América de Cali.