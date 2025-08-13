Medellín tendrá 'nuevo' estadio: el alcalde Federico Gutiérrez lo confirmó

En una era en la que los estadios de fútbol han pasado a ser utilizados con frecuencia para eventos musicales y de otras características, las alcaldías han tenido que invertir y buscar sociedades para mejorar los escenarios o crear nuevos espacios, y justo eso pasará en Medellín.

El pasado 12 de agosto, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, confirmó en un diálogo con Caracol que el Atanasio Girardot será remodelado con la intención de que sea un estadio de primer nivel, que cumpla con estándares internacionales y que esté a la altura de una ciudad que con frecuencia pone a uno de sus dos equipos en la final del fútbol colombiano.

Puede leer: Independiente Medellín celebra: Dimayor dio una 'buena nueva'

¿Cuándo inicia la remodelación del Atanasio Girardot?

Según lo expuesto por Fico, el Atanasio Girardot quedará como nuevo, pues se tratará de una remodelación integral, desde los accesos hasta las tribunas. El alcalde no reveló fechas de ejecución de obras en el estadio, pero el proyecto ya está andando.

Eso sí, se estima que, más tardar, a mediados de 2026 inicie la remodelación del estadio Atanasio Girardot, la cual se haría como se tenía prevista en Bogotá (antes de anunciar la construcción de un nuevo estadio en la capital), que era tribuna a tribuna, y sin cancelar los eventos ya programados en el escenario deportivo.