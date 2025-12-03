Medellín tendría bajas definidas: cinco jugadores que no seguirían en 2026

La quinta fecha de los cuadrangulares semifinales tomará al Medellín en una posición muy incómoda y que, con ayuda de las matemáticas, todavía podría sellar la clasificación para la final si ganan los dos partidos y si Junior ni Nacional suman puntos en las siguientes jornadas.

Al Medellín le ha quedado grande jugar los cuadrangulares semifinales después de que en la fase regular lideraron la competencia. Con ese envión llegaron a estas instancias definitivas, pero están en el fondo de la tabla con apenas dos unidades. América, Nacional y Junior tendrán más chances por sellar el paso a la final.

Bajo este panorama, el elenco dirigido por Alejandro Restrepo tendrá que pensar en la reacción en el 2026 en busca de conseguir un nuevo título después de las finales perdidas contra Deportivo Pereira, Junior e Independiente Santa Fe en el último semestre. Ya habría cinco bajas en la institución, y los directivos tendrán que ponerse en contacto con estos futbolistas para renovar sus contratos.

LOS CINCO JUGADORES QUE TERMINAN CONTRATO CON EL MEDELLÍN PARA EL 2026

El mal presente del Medellín que sorprendió bastante cómo jugó la fase regular y cómo terminó disputando los cuadrangulares deja muy mal parado a la institución que buscaba regresar a un título. Ya tendrán que planificar el siguiente año con altas y bajas.

A falta de un mes para que acabe el año, son cinco los futbolistas del Medellín que tendrán que buscar nuevos aires para el 2026. Se trata de figuras como Washington Aguerre, Kevin Mantilla y Fáiner Torijano que son pilares de la plantilla. Además de estos tres, se suman Yeferson Rodallega y Ménder García.

En el caso de Ménder, el delantero estaba en el radar del fútbol internacional, pero el Medellín no lo quiso soltar y le renovó por un año más. Habrá que esperar con qué jugadores contará o con quiénes no para la próxima temporada en donde seguramente actuarán en la Copa Libertadores gracias a la tabla de reclasificación.

Medellín no ha iniciado conversaciones con cuatro de los cinco jugadores y deberá esperar cómo fluyen las negociaciones. Con el único que ya han intercambiado palabras en busca de la renovación es con el portero Washington Aguerre. La idea es poder mantener al uruguayo y su liderazgo, por lo menos una temporada más para asegurar guardameta en copa internacional.

EL MEDELLÍN RECUPERA DOS FICHAS PARA LA FECHA 5 DE LOS CUADRANGULARES

Mientras se habla de las renovaciones de estos cinco futbolistas, también hay que hablar de la continuidad en la competencia en donde al elenco antioqueño le queda enfrentar a Atlético Nacional en condición de visitante en el Atanasio Girardot y al Junior en casa.

Con chances mínimas de llegar a la final por las matemáticas que pueden ayudar, el club recupera a Kevin Mantilla para enfrentar a Atlético Nacional en la quinta jornada, y, por fin podrá volver a tener en la línea a Alejandro Restrepo que fue sancionado por tres fechas, perdiéndose así la segunda, tercera y cuarta salida en estos cuadrangulares.