Medellín tendría listo su primer fichaje para 2026: llegará desde la MLS

Siguen las peleas en esta Liga BetPlay 2025-II con el Deportivo Independiente Medellín por meterse en las fases finales y aunque el cuadro ‘Poderoso’ ya está en los cuadrangulares desde hace algunas fechas, busca la posibilidad de quedarse con el punto invisible que puede ser un plus para poder llegar a una final.

Vea también: Colombia cierra el año: Estos son los líderes en números del equipo

La consigna clara es poder revertir la historia de los últimos años y obtener el título que ha venido escaseando torneo tras torneo. Perdieron la final el semestre pasado, una ante el Junior y una frente al Pereira en los últimos tres años. Bajo esa prioridad y con la necesidad de ganar el título para romper la mala racha en las finales, el club paisa también quiere clasificar a grupos en la Copa Libertadores.

Para competir en el torneo internacional, claramente tendrán que armarse de la mejor manera. Mantener la base será clave, pero también ven otros candidatos dentro del mercado de fichajes que se abrirá en 2026. Uno de esos vendría nada más ni nada menos que desde la Major League Soccer de Estados Unidos.

EL JUGADOR QUE REGRESA A MEDELLÍN PARA EL 2026

Su primer fichaje llegaría después de finalizar una cesión en Estados Unidos. Se trata del joven defensor central, Málcom Palacios que fue adquirido por el Medellín proveniente del Fortaleza CEIF. En marzo de 2025 lo enviaron de préstamo al Columbus Crew de la MLS.

El zaguero no pudo encontrar la regularidad dentro del primer equipo y jugó uno que otro partido con las juveniles del Columbus Crew. Actuó en 19 oportunidades en la MLS Next Pro y sumó un gol en la temporada. Además, disputó tres partidos en la US Open Cup firmando una asistencia.

Le puede interesar: América ve de cerca el 2026: las tres prioridades en el mercado de fichajes

Málcom Palacios llegará buscando una nueva oportunidad en la zaga defensiva del equipo ‘Poderoso’ para seguir ganando la confianza de Alejandro Restrepo. El periodista Alexis Rodríguez afirmó que el jugador retornará y se convertirá en uno de los primeros fichajes de la institución.

Durante este torneo, Alejandro Restrepo les dio la oportunidad a jugadores jóvenes como Halam Loboa, y Málcom Palacios, de 21 años, no sería la excepción. El zaguero espera pelear la posición el próximo año después de la experiencia que tuvo en el Columbus Crew de la MLS.

OTRO FICHAJE Y LA POSIBLE BAJA QUE TENDRÍA MEDELLÍN PARA EL 2026

Además de Málcom Palacios que retornará a la institución, hay otro jugador que va a volver a la institución. Se trata de Cristian Graciano, futbolista que actuó en el Deportivo Cali en la última temporada sin la mayor de la suerte. Graciano y Palacios serán los primeros dos de varios que llegarán para pelear la copa internacional a la que seguramente clasificarán.

Lea también: Jordan García tiene su sueño claro después del Mundial sub 20

Entre las posibles bajas, podría estar nada más ni nada menos que Francisco Chaverra, que es un jugador de prestigio dentro de la institución y en los mercados de fichajes de afuera de Colombia. Habrá que esperar qué bajas tendrá y qué otras incorporaciones tendrán en el cuadro ‘Poderoso’.