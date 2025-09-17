Medellín toma decisión con Junior y lo perjudica en Liga BetPlay

La Liga BetPlay sigue avanzando de la mejor manera, ya se superó la barrera de las 10 fechas disputadas que corresponden a la mitad de la primera fase del torneo y junto con ello ahora las miradas están puestas sobre la fecha 12, en donde se vivirán grandes partidos como el de dos de los equipos que se encuentran en la parte alta de la tabla de posiciones, Junior e Independiente Medellín.

Este duelo entre la escuadra paisa y el conjunto 'tiburón' será definitivo para determinar quien se quedará con el primer lugar de la tabla en caso de que llegue a haber un ganador. Es por ello que desde Medellín se dio a conocer una noticia que perjudicaría al equipo comandado por Alfredo Arias y es que no se permitiría el ingreso de su hinchada al Atanasio Girardot.

Medellín le dijo que NO a los hinchas de Junior para la fecha 12 de la Liga BetPlay

Se aproxima una fecha más de la Liga BetPlay en la que Medellín y Junior de Barranquilla serán protagonistas en el Estadio Atanasio Girardot, un duelo definitivo ya que estará en juego el liderato de la tabla de posiciones.

El 'poderoso de la montaña' deberá sí o sí ganar este partido y hacer todo lo que esté a su alcance para lograrlo, aprovechando principalmente su condición de local, con la cual no solo podrá contar con el apoyo y la presión que ejerce su hinchada, sino también tomar la decisión de no permitir el ingreso de hinchada visitante.