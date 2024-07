Medellín tomó decisión final con Juan Guillermo Cuadrado

El futuro del futbolista colombiano Juan Guillermo Cuadrado aún no se define, después de que terminara su contrato con el Inter de Milán y se convirtiera en agente libre.

Desde que finalizó la temporada 2023-2024 en Europa, se generaron rumores con respecto a un posible regreso de Cuadrado al Fútbol Profesional Colombiano.

El futbolista de 36 años se ha mantenido en Colombia en las últimas semanas en donde ha cumplido con compromisos comerciales en algunas ciudades, pero también ha asistido a la sede de Deportivo Independiente Medellín con el objetivo de entrenar y mantener su condición física.

La presencia de Cuadrado en la sede del 'poderoso' permitió especular con la posibilidad de que se sumara al plantel de Alfredo Arias para el segundo semestre de 2024.

Sin embargo, este martes 9 de julio, Juan Camilo Restrepo, presidente de Deportivo Independiente Medellín, dio a conocer la realidad con respecto al tema del extremo de 36 años.

Restrepo descartó la contratación de Juan Guillermo Cuadrado y aseguró que la idea del futbolista es seguir en el exterior.

"Fortalecimos mucho nuestra amistad, no he hablado con él. siempre tendrá las puertas abiertas en el Medellín. No hemos hecho ninguna propuesta formal para que juegue en el club. Él tiene en su mente jugar en el exterior", dijo Restrepo en diálogo con Win Sports.

Cuadrado y los rumores

Desde que se inició el mercado de fichajes se informó que equipos como Medellín, América y Junior estarían interesados en los servicios de Juan Guillermo Cuadrado.

Sin embargo, el futbolista estaría estudiando ofertas para seguir en el exterior.