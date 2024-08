Medellín vino de atrás y frenó a Fortaleza: vibrante empate en Bogotá

Día tras día, la cima de la Liga BetPlay 2024-II cambia por el buen momento que vive Once Caldas que se ha recuperado de varios años de sequía en la parte alta del rentado colombiano, al igual que buscando clasificar a los cuadrangulares semifinales. Fortaleza quería sumarse a la cima igualando con los albos y por varios minutos, tuvo el liderato.

Sobre los primeros dos minutos del compromiso, Fortaleza salió en busca de romper los ceros con un disparo de Nicolás Rodríguez que atajó Éder Chaux al córner. El golero del Deportivo Independiente Medellín venía siendo la figura, pues, volvió a responder de gran manera en otro intento de Sebastián Navarro que salvó a la esquina.

Medellín no tuvo mucha respuesta. Brayan León y Francisco Chaverra no lograban acercarse al arco rival. Fortaleza pegó primero a los 27 minutos en un centro medido de César Hinestroza. Hayen Palacios le ganó a su marca, Joaquín Varela y el ex Nacional cabeceó al fondo para abrir la cuenta.

En cuestión de minutos, Fortaleza aumentó la diferencia con una jugada individual de Nicolás Rodríguez eludiendo a jugadores rivales desde la banda hasta entrar al área para definir por el palo de Éder Chaux para poner el segundo tanto. Medellín respondió con un intento de Francisco Chaverra que Juan Diego Castillo atajó.

Ya en el segundo tiempo, Fortaleza tuvo la primera a los 50 minutos con un disparo de Santiago Córdoba por la floja respuesta de José Ortiz que no pudo cerrar el avance. Sin embargo, Éder Chaux volvió a salvar negando el tercer tanto.

Alejandro Restrepo hizo reaccionar a Medellín con el ingreso de Jersson González por Pablo Lima y Luis ‘Chino’ Sandoval por Jhon Vásquez. Sobre los 75 minutos, Sandoval empujó el balón al fondo después de un pique de González y centro raso que el soledeño descontó. A falta de cuatro para el final, fue Brayan León Muñiz que, en una pelota dividida puso el empate.

Medellín no reacciona en el campeonato y sigue sin meterse en la parte alta de la tabla de clasificación. Fortaleza perdió la oportunidad de seguir en la pelea con Once Caldas por la cima de la Liga BetPlay.