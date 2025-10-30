Medellín visualiza el 2026: confirman su primer fichaje del año

Sin perder el rumbo y el camino de la Liga BetPlay 2025-II con el objetivo claro de quedar campeón cortando una mala racha de finales perdidas, el Deportivo Independiente Medellín empieza a preparar lo que será el siguiente año con uno de los primeros fichajes que tendrá.

Alejandro Restrepo ha utilizado a varios jugadores jóvenes a lo largo de este segundo semestre como el descubrimiento de un Halam Loboa de apenas 16 años que ha dado mucho de qué hablar, y, que seguramente si se hubiese dado a conocer con tiempo, hubiese figurado en la Selección Colombia que quedó tercera en el Mundial Sub-20.

En ese sentido, el jugador con el que se armarán para el 2026 es otro jugador joven que ya ha estado en las filas del Deportivo Independiente Medellín y que espera tener revancha para sumar regularidad que no ha tenido últimamente y que tampoco tuvo en el elenco antioqueño.

EL JUGADOR QUE REGRESARÁ AL DEPORTIVO INDEPENDIENTE MEDELLÍN

Deportivo Cali prepara el 2026 con la necesidad de salir de ese fracaso consumado por la eliminación en la Liga BetPlay 2025-II. En las filas del cuadro azucarero está el lateral derecho, Cristian Graciano, quien también puede jugar de volante o de extremo dependiendo de la situación y de lo que decida el entrenador.

Cristian Graciano es un perfil joven que espera sumar la regularidad deseada y que espera tener una nueva oportunidad nada más ni nada menos que en el Medellín. Graciano fue enviado en condición de cedido al Deportivo Cali y cumplirá su contrato a finales de diciembre de 2025.

El lateral tendrá que regresar al Deportivo Independiente Medellín que es el dueño de sus derechos deportivos. Cristian Graciano hace parte de la reestructuración del Deportivo Cali que saldrá de Andrey Estupiñán, Rafael Bustamante, Javier Reina, Guzmán Corujo, Fabián Castillo y Yeison Gordillo.

Andrés Felipe Muñoz de Supercombo de Cali afirmó que Cristian Graciano terminará en diciembre su contrato en calidad de cedido con el cuadro azucarero y tendrá que regresar a la plantilla del Deportivo Independiente Medellín para el 2026. Habrá que esperar qué decisiones tomará Alejandro Restrepo si lo tiene en cuenta para el torneo o si lo envía a préstamo a algún equipo.

Cristian Graciano alcanzó a sumar 789 minutos en 25 partidos disputados a lo largo del torneo. Dejó de estar en los planes del club el 20 de septiembre sin convocatorias.

Además de Cristian Graciano, el club paisa ya empieza a blindar a sus jugadores al haber adquirido el 70% de los derechos deportivos del delantero Francisco Fydriszewski por un valor de 250,000 dólares para mantener su permanencia hasta diciembre de 2026 y trabajarán para extender su relación con el Deportivo Independiente Medellín.