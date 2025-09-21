Medellín vs Junior EN VIVO 21 de septiembre: cómo ver Liga BetPlay

Los encargados de cerrar una nueva fecha de la Liga BetPlay serán Medellín vs Junior, dos escuadras que llegan con un presente deportivo regular y con la obligación de sumar de a tres unidades para ascender en la tabla de posiciones.

Medellín tendrá la oportunidad de auspiciar como local y llega a este enfrentamiento con un presente deportivo bastante bueno, ya que completa un total de 11 partidos, incluyendo Copa BetPlay, sin conocer la derrota.

Mientras que por el lado del equipo que se encuentra bajo el mando de Alfredo Arias, ha venido bajando su nivel deportivo, perdió el liderato de la tabla de posiciones y se encuentra justo en la segunda casilla por debajo de Bucaramanga con los mismos 21 puntos.

Siga Medellín vs Junior EN VIVO 21 de septiembre: hora y canal para ver Liga BetPlay

El compromiso entre Medellín vs Junior se jugará en el Estadio Atanasio Girardot a partir de las 18:20 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 20:20 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva instancia de la Liga BetPlay, se podrá ver a través de Win Sports +, pero también lo podrá seguir por Antena 2.