Medellín vs Nacional: ambos equipos decidieron sus once inicialistas

El compromiso más importante de la fecha 15 de la Liga Betplay es el clásico paisa entre el Independiente Medellín y Atlético Nacional, donde ambas escuadras buscan quedarse con los tres puntos para ir asegurando su presencia en los ocho mejores del fútbol colombiano.

El cuadro ‘verdolaga’ llega a este encuentro siendo el líder de la liga, ya que tiene 27 puntos y prácticamente su cupo a la siguiente fase de la liga colombiana. No obstante, su estratega Alexandre Guimaraes sabe que “la evolución del equipo por la experiencia que tenemos, ha sido la normal. Hemos ido mejorando tremendamente".

Además de ello, reconoció en la rueda de prensa previa al encuentro que “los dos equipos hemos hecho méritos para estar donde estamos. Yo me imagino que va a ser un partido bravo como todos los clásicos".

Por otra parte, resaltó la labor de su rival, el técnico colombiano, Hernán Darío Gómez a quien “conozco de las épocas que el anduvo por Centroamérica, consiguió algo grandioso con Panamá, jugó también contra mi hijo, así que tenemos muchas historias que contar".

No obstante, ‘Bolillo’ no se quedó atrás y comentó en la rueda de prensa que “el clásico para mí es una fiesta de la ciudad, del departamento. Yo lo miro sin rabia, sin esa rivalidad que a veces mucha gente le quiere poner”. Asimismo, reconoció su pasado como entrenador del ‘verde’: “Cuando yo dirigía a Nacional también me fue bien y ahora que dirijo a Medellín en los clásicos también me fue bien, esperando que este año me siga mejorando esa estadística".

Hay que recordar que Medellín llega a este encuentro en la quinta casilla con 24 unidades, por lo que una victoria lo dejaría en igualdad de condiciones de su rival de patio.