Medellín vs Nacional EN VIVO hora y canal para ver cuadrangulares

Se viene un nuevo clásico paisa en los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay, Medellín hará las veces de local en el enfrentamiento frente a Nacional por la segunda fecha de esta fase.

El equipo rojo viene de perder en un partido en el que le faltó puntería frente a Junior, el mejor equipo en lo que va de año no logró empatar el partido frente al conjunto tiburón en Barranquilla y empezó con el pie izquierdo los cuadrangulares.

Nacional por su lado sufrió más de la cuenta frente a América, pero finalmente logró imponerse con un gran cabezazo de Matheus Uribe, el conjunto americano llegó al Atanasio a defenderse y así casi le saca el empate a los verdolagas.