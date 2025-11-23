Medellín vs Nacional EN VIVO hora y canal para ver cuadrangulares

Actualizado:
Dom, 23/11/2025 - 17:34
EN VIVO: Medellín y Nacional protagonizan clásico antioqueño en cuadrangulares
Medellín y Nacional se enfrentan en la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales.
Se viene un nuevo clásico paisa en los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay, Medellín hará las veces de local en el enfrentamiento frente a Nacional por la segunda fecha de esta fase.
El equipo rojo viene de perder en un partido en el que le faltó puntería frente a Junior, el mejor equipo en lo que va de año no logró empatar el partido frente al conjunto tiburón en Barranquilla y empezó con el pie izquierdo los cuadrangulares.
Nacional por su lado sufrió más de la cuenta frente a América, pero finalmente logró imponerse con un gran cabezazo de Matheus Uribe, el conjunto americano llegó al Atanasio a defenderse y así casi le saca el empate a los verdolagas.
Hora y canal para ver el partido
El partido entre Medellín y Nacional se jugará hoy 23 de noviembre de 2025 a partir de las 5:45p.m. hora colombiana y se podrá disfrutar por la señal en vivo de Win Play y Win Sports+.
Fuente
Antena 2