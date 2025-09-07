Medellín vs Nacional se postergó, ¿por qué y a qué hora se juega?

Se disputa la décima jornada de la Liga Betplay 2025-II, y uno de los partidos más esperados será disputado por Independiente Medellín y Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot este domingo 7 de septiembre.

Inicialmente el clásico antioqueño estaba programado para las 6:20 de la tarde, pero debido a una emergencia tuvo que ser corrido 40 minutos, por lo que Independiente Medellín vs Nacional iniciará a las 7:00 p. m.

¿Por qué se corrió el partido Medellín vs Nacional de este domingo 7 de septiembre?

El partido tuvo que ser reprogramado unos minutos debido al mal tiempo en Medellín, pues ha llovido en las últimas horas sobre el estadio Atanasio Girardot y la cancha no está en condiciones para el inicio del juego.

Independiente Medellín informó que el partido iniciará a las 6:50 p. m., y recientemente Atlético Nacional dio a conocer que se esperará hasta las 7:00 p. m. en caso de ser necesario.