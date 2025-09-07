Actualizado:
Dom, 07/09/2025 - 18:39
Medellín vs Nacional se postergó, ¿por qué y a qué hora se juega?
El partido estaba programado para este domingo 7 de septiembre a las 6:20 de la tarde.
Se disputa la décima jornada de la Liga Betplay 2025-II, y uno de los partidos más esperados será disputado por Independiente Medellín y Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot este domingo 7 de septiembre.
Inicialmente el clásico antioqueño estaba programado para las 6:20 de la tarde, pero debido a una emergencia tuvo que ser corrido 40 minutos, por lo que Independiente Medellín vs Nacional iniciará a las 7:00 p. m.
Puede leer: Murió futbolista de Selección Colombia que iba a jugar en la MLS
¿Por qué se corrió el partido Medellín vs Nacional de este domingo 7 de septiembre?
El partido tuvo que ser reprogramado unos minutos debido al mal tiempo en Medellín, pues ha llovido en las últimas horas sobre el estadio Atanasio Girardot y la cancha no está en condiciones para el inicio del juego.
Independiente Medellín informó que el partido iniciará a las 6:50 p. m., y recientemente Atlético Nacional dio a conocer que se esperará hasta las 7:00 p. m. en caso de ser necesario.
Independiente Medellín, que será local, llega con 19 puntos y ubicado en la segunda casilla. Un triunfo le permitiría superar a Junior y terminar la jornada en lo más alto de la Liga Betplay 2025-II, lo que alimenta todavía más la expectativa entre su hinchada.
Por su parte, Atlético Nacional se presenta en la sexta posición con 16 unidades, pero con la posibilidad de escalar hasta el segundo lugar si logra imponerse ante su eterno rival. El duelo, además de la rivalidad histórica, pondrá en juego puntos claves para consolidarse en la parte alta de la tabla.
Le puede interesar: [Foto] El nuevo técnico de América, presente en el clásico ante Cali
Historial del clásico antioqueño por liga
A lo largo de la historia, solo en la primera división del fútbol colombiano, Nacional y Medellín se han enfrentado en 321 ocasiones. El registro favorece a los Verdolagas con 128 triunfos, mientras que los Poderosos celebraron 89 victorias y en 104 partidos firmaron empate.
El inicio del juego se retrasa 30 minutos. El Clásico Paisa iniciará a las 6:50 p.m.— DIM (@DIM_Oficial) September 7, 2025
Fuente
Antena 2