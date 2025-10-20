Se cumple la agenda que estaba pendiente entre el Deportivo Independiente Medellín contra Independiente Santa Fe. El Atanasio Girardot reabrirá la memoria por un vibrante duelo que marcará la revancha del cuadro ‘Poderoso’ frente a un equipo cardenal que tendrá que confirmar su buen momento en suelo antioqueño.

Y es que, en los dos últimos partidos, Santa Fe logró superar a Medellín en condición de visitante en la final de la Liga BetPlay 2025-I y en la Copa BetPlay. Sin embargo, el onceno bogotano quedó eliminado en la capital en la vuelta de los cuartos de final.

En ese sentido, Medellín va por la revancha en condición de local. La victoria antioqueña permitiría asaltar el liderato de la Liga BetPlay con 33 unidades sacando dos de ventaja al Junior y tres al Bucaramanga que enfrentará a Millonarios el martes 21 de octubre.

La victoria de Santa Fe sería un respiro para los dirigidos por Francisco López tras los resultados de los últimos partidos que han afectado la ilusión de sellar la clasificación para los cuadrangulares semifinales. Sumar de a tres permitiría sacar distancia frente al noveno y alejarse de Águilas Doradas que busca meterse.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER DEPORTIVO INDEPENDIENTE MEDELLÍN VS SANTA FE POR LA LIGA BETPLAY 2025-II ESTE LUNES 20 DE OCTUBRE

Un vibrante duelo entre Medellín y Santa Fe que espera dar de qué hablar como ha sido la tendencia en anteriores partidos que se han visto las caras. El partido se disputará en el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín a partir de las 8:10 de la noche, hora de Colombia y se podrá ver por la señal de Win Sports + y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO MEDELLÍN VS SANTA FE

Colombia, Ecuador y Perú: 8:10 P.M.

México: 7:10 P.M.

Bolivia y Venezuela: 9:10 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 10:10 P.M.