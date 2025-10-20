Actualizado:
Lun, 20/10/2025 - 22:19
Medellín Vs Santa Fe: suspendido por fuerte lluvia
El partido se suspendió a falta de dos minutos para el final.
El partido entre Deportivo Independiente Medellín contra Independiente Santa Fe, válido por la fecha 14 de la Liga BetPlay que se disputaba este lunes 20 de octubre, fue suspendido por el árbitro central Carlos Márquez Ortega a falta de dos minutos para el final por culpa de una fuerte lluvia.
Cuando se jugaba el minuto 88, el duelo entre el conjunto 'poderoso' y el cuadro 'cardenal' estaba empatado 1-1 gracias a las anotaciones de Francisco Fydriszewski y Hugo Rodallega.
Sin embargo, la actividad del encuentro se vio alterada por una fuete lluvia que cayó sobre el estadio Atanasio Girardot de Medellín.
🌧️⚽ El partido entre Medellín y Santa Fe fue detenido por condiciones climáticas.#LALIGAxWIN pic.twitter.com/CL065SltH0— Win Sports (@WinSportsTV) October 21, 2025
A pesar de que gran parte del partido se jugó con lluvia, en los últimos 10 minutos la situación climática empeoró, por lo que se afectó las condiciones del gramado del escenario.
Cuando faltaban dos minutos para cumplirse los 90 reglamentarios, el juez central decidió interrumpir el duelo, ya que la pelota no rodaba con normalidad.
Luego de algunos instantes y tras una reunión entre los delegados de los equipos, la Dimayor y el árbitro central, se determinó dar por terminado el compromiso, tal y como lo establece el reglamento.
Con este empate, Deportivo Independiente Medellín se convirtió en el líder de la Liga BetPlay al llegar a 31 puntos, mientras que Santa Fe conservó su lugar en el grupo de los ocho al registrar 22 unidades.
Fuente
Antena 2