Medellín Vs Santa Fe: suspendido por fuerte lluvia

El partido entre Deportivo Independiente Medellín contra Independiente Santa Fe, válido por la fecha 14 de la Liga BetPlay que se disputaba este lunes 20 de octubre, fue suspendido por el árbitro central Carlos Márquez Ortega a falta de dos minutos para el final por culpa de una fuerte lluvia.

Cuando se jugaba el minuto 88, el duelo entre el conjunto 'poderoso' y el cuadro 'cardenal' estaba empatado 1-1 gracias a las anotaciones de Francisco Fydriszewski y Hugo Rodallega.

Sin embargo, la actividad del encuentro se vio alterada por una fuete lluvia que cayó sobre el estadio Atanasio Girardot de Medellín.