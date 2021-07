Medellín y Águilas empataron bajo un aguacero en el inicio de la Liga Betplay

En el juego inaugural de la Liga Betplay del segundo semestre, Independiente Medellín y Águilas Doradas empataron 1-1 en el Atanasio Girardot con goles de Agustín Vuletich y Sebastián Rodríguez. El partido estuvo marcado por la presencia de 3 mil aficionados en las gradas que engalanaron la noche paisa y la celebración del cumpleaños número 13 de Águilas Doradas como institución.

Independiente Medellín saltó a la cancha con la responsabilidad de hacer valer su localía y sumar tres puntos teniendo en cuenta la eliminación en el primer semestre y la urgencia de pelear la parte alta de la tabla. El cuadro poderoso tuvo el mayor dominio del balón, especialmente en el primer tiempo, pero no hacía mucho daño.

El primer tiempo tuvo pocas acciones de gol y la única jugada destacada se dio por medio de Agustín Vuletich que atacó un balón al vació en la entrada del área sorprendiendo a la defensa; y por pocos centímetros se escapó el primer gol de la noche.

Los equipos retocaron sus tácticas en el segundo tiempo y Medellín logró la apertura del marcador a los 51 minutos por medio de Agustín Vuletich. Vladimir Hernández recibió un balón por el costado izquierdo, dribló al defensor y lanzó un centro preciso que fue capturado por el atacante lanzándose sobre el esférico para una linda anotación.

Apareció la torrencial lluvia en el Atanasio Girardot y a la par Águilas tomó el dominio de las acciones, pero sin mayor profundidad; no obstante, la pelota quieta les dio la igualdad. En el minuto 69 Cristhian Marrugo cobró un tiro libre desde el costado derecho y Sebastián Rodríguez cabeceó con poca resistencia de la zaga, sumado a una floja respuesta Mosquera Marmolejo para poner tablas en la repisa.

A partir de ahí Medellín se abalanzó sobre su rival, Hernán Darío Gómez dio ingreso a Díber Cambindo, pero luego se lesionó Vuletich. El poderoso lo intentó en varias oportunidades, aunque lastimosamente para ellos no pudo concretar en pórtico rival y el partido se diluyó con un empate 1-1mque le supo bien a la visita.

La fecha 1 de la Liga Betplay continuará este sábado con los partidos América vs Junior, Quindío vs Jaguares y Santa Fe vs Deportivo Cali.