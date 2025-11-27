Medellín y América a revivir en el grupo A: Duelo clave para seguir con vida

A aprovechar el empate de los punteros

El primer partido de la fecha 3 del grupo A en cuadrangulares fue una bocanada de aire para América y Medellín que celebraron el empate entre Junior y Nacional como si hubiera sido una victoria propia, en este momento la tabla de posiciones tiene a tiburones y verdolagas empatados en la punta con 5 puntos cada uno y a diablos rojos y DIM con 1 por equipo con este partido pendiente.

Ahora en el partido de esta noche ambos deberán salir a buscar 3 puntos que los vuelvan a meter en la pelea, una oportunidad de oro para acercarse a los líderes y una sentencia para el equipo que no gane que podría prácticamente despedirse de la final.

Para el Medellín la victoria no solo significaría estar más cerca sino también empezar a ratificar el buen futbol con buenos resultados, los dirigidos por Alejandro Restrepo han sido superiores a todos los equipos prácticamente todo el semestre y en los dos partidos de cuadrangulares también lo fueron con sus rivales pero dejan un rédito muy corto de solo un punto, tanto contra Junior como contra Nacional la falta de efectividad la pagaron muy cara.

Para América, más allá de lo que pase en estos cuadrangulares haberse metido a los ocho se ve como un premio muy grande por la pésima campaña que venían teniendo, sin embargo, ya adentro la situación cambia, dos partidos extraños para la mechita que frente a Nacional se encerró atrás y casa rescata el empate y contra Junior estuvo muy cerca de los tres puntos. Cabe decir que a este partido llegan con las dos bajas por tarjeta roja del partido pasado, Rafael Carrascal y José Cavadia.