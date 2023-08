Medellín y Nacional comparten la cima de la Liga Betplay: tabla de posiciones tras la fecha 7

La fecha 7 de la Liga Betplay llegó a su fin este viernes tras el partido entre Águilas Doradas e Independiente Medellín. El Poderoso tenía la posibilidad de seguir como el único líder del campeonato. Sin embargo, sufrió un gol en los últimos minutos que lo resignó a sumar un punto en su visita al Estadio Alberto Grisales de Rionegro.

Con este resultado, los dirigidos por Alfredo Arias comparten la cima del campeonato con Atlético Nacional, que sacó un triunfo importante por 2-0 enfrentando como local a Deportivo Pasto. Por su parte, los del Nido aparecen en el tercer lugar con 12 puntos.

Otro equipo que también pudo treparse a la cima de la tabla fue el Atlético Bucaramanga. No obstante, los leopardos sufrieron una derrota en su visita a Once Caldas, quien logra puntos vitales no solamente para escalar en la tabla de posiciones, sino también para alejarse más de la tabla del descenso.

Otros equipos que también se acercaron a la parte alta de la tabla son Alianza Petrolera y Santa Fe luego de vencer en condición de local a La Equidad y Envigado, respectivamente. Entretanto, Millonarios cierra el grupo de los ocho luego de su empate como visitante ante Deportivo Cali.

Este fin de semana, se vivirá la fecha 8 de la Liga Betplay con duelos emocionantes como Millonarios vs Nacional o América vs Santa Fe.

ASÍ VA LA TABLA DE POSICIONES TRAS LA FECHA 7 DE LA LIGA BETPLAY 2023-2

1. Atlético Nacional, 14 puntos

2. Independiente Medellín, 14 puntos

3. Águilas Doradas, 12

4. Atlético Bucaramanga, 11

5. Alianza Petrolera, 11

6. Santa Fe, 11

7. Once Caldas, 10

8. Millonarios, 9

9. La Equidad, 8

10. Atlético Huila, 8

11. Pasto, 8

12. Tolima, 7

13. Unión Magdalena, 7

14. Junior, 7

15. Jaguares, 6

16. América de Cali, 5

17. Deportivo Pereira, 5

18. Deportivo Cali, 5

19. Boyacá Chicó, 4

20. Envigado, 2

