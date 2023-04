Médico de Junior cuenta la verdad sobre la lesión de Quintero: "Me siento responsable. Me equivoqué"

Junior no ha mostrado el nivel esperado en el primer semestre de 2023, pues lo costosa que resulta su nómina da para que el Tiburón sea uno de los animadores del fútbol colombiano; además, el fichaje estelar, Juan Fernando Quintero, tampoco ha aparecido.

Y es que en vista de la 'novela' que representó la llegada de Quintero a Junior, el hecho de que apenas haya disputado siete partidos y haya anotado un gol, da cuenta de que -hasta ahora- no valió la pena la inversión, teniendo en cuenta que es el futbolista que más dinero cobra en Colombia.

Además, ya ha pasado más de un mes desde su última presencia en cancha (fue el 13 de marzo de 2023 cuando anotó el descuento del 1-2 final contra Envigado en el Metropolitano); desde entonces ha estado fuera por lesión. Eso sí, la lesión no le impidió viajar a Asia con el plantel de la Selección Colombia para la doble fecha FIFA del mes pasado (en donde no sumó minutos).

Aun así, es clave hacer énfasis en que si Quintero viajó a otro continente para unirse a la Selección Colombia, fue con aval del cuerpo médico, quien consideró que estaba prácticamente listo, y por ende, podría terminar su recuperación con los profesionales de la Tricolor, para de paso sumar sus primeros minutos allá.

Pero ahora, tres semanas después de los partidos ante Corea del Sur y Japón, el médico de Junior de Barranquilla, Luis Javier Fernández, ha reconocido que fue un error permitir que Quintero viajara a Asia.

El médico de Junior habló sobre la lesión de Juan Fernando Quintero

Pues en un diálogo con 'El Ámbito', el médico de Junior reconoció: "Me siento responsable, porque no debí dejarlo ir a la Selección. Llevamos cuatro semanas y mire donde vamos", en vista de que aún no hay una fecha fija para el regreso de Juanfer a la actividad deportiva.

Posteriormente, Fernández fue claro y ratificó que la mejor decisión habría sido impedirle el viaje con la Selección, de paso disculpándose con el entrono de Junior: "Le presento mis excusas a la hinchada, como lo hice con los directivos, yo pienso que él (Juan Fernando Quintero) no debió ir a la Selección".

"Se hubiera quedado con nosotros en cuidados intensivos, si lo hubiera hecho, de pronto ya tendríamos a Juanfer (disponible para jugar)": comentó el médico del cuadro barranquillero.

Entre tanto, el médico de Junior confesó que -junto a los demás integrantes del departamento. "nos equivocamos"; sin embargo, "tengo mi conciencia tranquila, hicimos los estudios que teníamos que hacer, no debimos dejarlo ir a la Selección, pero fue apelando a la experiencia".

Ahora, de cara a las siete fechas que restan de al Liga Betplay, fuera de los ocho, y sin competencia internacional (fueron eliminados en fase previa de la Copa Sudamericana por Deportes Tolima), Junior apunta a continuar con su remontada y meterse en cuadrangulares, aspirando a su décima estrella.