El arranque de la Liga Betplay generó todo tipo de polémicas. Para muchos las primeras tres fechas han dado mucho que hablar, en especial, en referencia a los equipos grandes. Junior ha sido el cuadro más cuestionado debido a su flojo arranque después de la importante inversión en fichajes.

Las críticas para el equipo de Arturo Reyes han apuntado principalmente a las figuras como Juan Fernando Quintero y Carlos Bacca. Desde Barranquilla, incluso ya se habla de una posible salida del entrenador tras ocho partidos consecutivos sin ganar.

Melissa Martínez, reconocida hincha del onceno tiburón también habló sobre la actualidad de la liga. La periodista manifestó que Junior no ha tenido un buen inicio, pero apuntó que en América de Cali hay exceso de confianza por apenas dos partidos ganados.

Todo ocurrió en medio del programa ‘F360’ de ESPN'. Allí todo empezó cuando la comunicadora discutía el tema con Fabián Vargas. El ex jugador e hincha del onceno caleño llegó bastante 'sobrado' al estudio y 'Meli' no dudo en responder.

“Contento y sin preocupaciones, ‘la mechita’ volando, impresionante. Felices los hinchas de ‘la mecha’, inició Vargas en su comentario.

Luego de esto, Melissa no dio espera y le dio una respuesta bastante contundente: “A mí me gusta cuando le ganan a Pasto y a Unión Magdalena, y ya se creen campeones. Me encanta esa vaina”.

Sin embargo, Melissa añadió que sabe que el partido de Junior ante el cuadro rojo por la fecha 7 no será sencillo: "En Cali, en el Pascual siempre le va mal a Junior”.

Por ahora, solo queda esperar si Melissa tiene la razón y lo de América es cuestión de calendario. El primer reto de peso para el cuadro escarlata será su visita ante Medellín en la quinta fecha del torneo.