Junior de Barranquilla sigue sin ganar en la Liga Betplay. El conjunto dirigido por Arturo Reyes no ha logrado sumar de a tres y la situación parece cada día más complicada para que el entrenador pueda seguir al frente del onceno barranquillero.

Con la mal situación que atraviesa el equipo en el torneo, varios hechos han generado molestia en el entorno del club. Uno de ellos es las palabras del 'Mudo' Rodríguez, central peruano que estuvo en el club durante 2018.

Allí, en diálogo con un medio de su país, el ex jugador manifestó su poca intención de haber fichado por el onceno tiburón y despertó más de una reacción en la capital del Atlántico.

"No sabía que Junior era un equipo grande y que los dueños eran... ¡los dueños! Los verdaderos. El dueño del club es un señor que lo tiene desde el 70 y tiene mucho dinero", dijo el jugador.

Y añadió: "La verdad yo no quería ir, pero me insistían. Yo dije: voy a pedir para que me digan que no. Cuando pedí, me dijeron: 'listo, no hay problema'. Yo dije: 'hubiese pedido más".

Ante las palabras del ex seleccionado peruano, una de las que le salió al paso fue Melissa Martínez. La periodista manifestó su molestia y le reclamó por los pocos minutos jugados en Junior. Por medio de su cuenta de Twitter, la barranquillera dejó salir su decepción y reveló que había cobrado bastante para lo que juagó.

"El señor olvida que no jugó partidos completos por estar SIEMPRE lesionado y que no regresó con fútbol el sueldo millonario que se llevó de Barranquilla. Esto debe servirle al Junior, es momento de cambiar. Ir por más jugadores con hambre y hacer procesos".

Lo cierto es que las palabras del peruano sentaron muy mal en suelo barranquillero. Hinchas y periodistas de 'la arenosa' no quedaron satisfechos con lo que dijo Rodríguez sobre su club.