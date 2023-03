Melissa Martínez volvió a cargar contra el América y puso por encima a Chicó

La Liga Betplay ha tenido un desarrollo bastante dinámico y de a poco se acerca a la mitad de su calendario. Para muchos las primeras diez fechas han dado mucho que hablar, en especial, en referencia a los equipos grandes. Junior y Deportivo Cali han sido los clubes más cuestionados debido a su flojo arranque y su ubicación en la tabla.

Por otra parte, América de Cali ha sido uno de los mejores equipos del torneo y marcha en las primeras posiciones. Los escarlatas han tenido un gran rendimiento y junto con Boyacá Chicó marchan en la cima del campeonato con 20 puntos.

Melissa Martínez, reconocida hincha del Junior habló sobre la actualidad de la liga. La periodista manifestó que a pesar del liderato de América de Cali no había que bajarle la caña al Chicó.

Todo ocurrió en medio del programa ‘F360’ de ESPN'. Allí todo empezó cuando la comunicadora discutía el tema con Fabián Vargas. El ex jugador e hincha del onceno caleño llegó bastante 'sobrado' al estudio y 'Meli' no dudo en responder.

“Ya es campeón Chicó, se acabó el torneo’, inició Vargas en su comentario.

Luego de esto, Melissa no dio espera y le dio una respuesta bastante contundente: “Cuando yo le dije a usted eso, usted me dijo que porque le baja la caña al América. No digas que ya es campeón, haces lo mismo que cuando me echaste los hinchas del América encima”.

Sin embargo, Melissa añadió que sabe que el conjunto rojo tiene una gran condición, pero que le gustaría verlo en la final: "A mi sí me gustaría ver al Chicó en la final, aunque es difícil, pero tiene con que”.

Por ahora, solo queda esperar si Melissa tiene la razón y lo de América es pasajero. El siguiente reto de peso para el cuadro escarlata será su partido ante Jaguares en la undécima fecha del torneo.