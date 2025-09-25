Méndez tomó decisión con nuevo DT de Santa Fe: este es el plan para Libertadores

EDUARDO MÉNDEZ EXPLICÓ CUÁNDO DEFINIRÁ EL NUEVO ENTRENADOR DE SANTA FE

A Eduardo Méndez le tomó por sorpresa la oferta de Cerro Porteño a Jorge Bava. Se enteró por los medios de comunicación antes de la reunión con el director técnico uruguayo. Ante esta situación de la salida, Méndez se dirigió a los jugadores para dejarles claro que esto no cambiaba nada en la interna del grupo.

“Me acerqué cuando se acabó el partido (contra Medellín) para hablar con los jugadores, decirles que sabía qué clase de grupo tengo, qué profesionales son. Afortunadamente son muy buenos profesionales que no tienen problemas de disciplina y que les pedía la colaboración para trabajar bajo la dirección de Pacho López y Grigori Méndez”, afirmó el presidente de la institución.

Por ahora, Francisco López y Grigori Méndez tomarán las riendas de Independiente Santa Fe y no hay un plan hasta ahora de contratar a otro cuerpo técnico, por lo menos, no en este semestre. El cuadro cardenal se jugará las cartas con un entrenador que conoce a la perfección al grupo y que fue el guía para conseguir el título el semestre pasado.

Le puede interesar: Rival de Santa Fe en Libertadores se armó con futbolista de Selección Colombia

En ese sentido, pese a que se viene la Copa Libertadores, Eduardo Méndez dejó claro que, “voy a trabajar esto con prudencia, con calma, por ahora que Pacho López y Grigori nos den la mano y vamos a tener paciencia. Lo único que me llevaría a contratar un técnico inmediatamente es la presión de los empresarios. Llegan hojas de vida y hojas de vida”.

Durante la rueda de prensa que convocó Eduardo Méndez para hablar del fututo de Jorge Bava antes de que se aceptara la renuncia y previo al viaje a Medellín, el presidente afirmó que ya estaban empezando a llegar hojas de vida. Sin embargo, no jugará con esa presión de empresarios, “eso sí es terrible. La mano de desempleo es mucha, pero es que acosan mucho. Y ya teniendo esta experiencia ya sé con qué empresarios debo trabajar”.

LOS TÉCNICOS QUE ACABARÁN EL SEMESTRE CON SANTA FE

Con toda esta información por parte de Eduardo Méndez, quedó más claro que Santa Fe no acelerará con la búsqueda de un director técnico y depositará la confianza en dos entrenadores de la casa que conocen el ADN cardenal, una de las condiciones que tenía el presidente para elegir director técnico.

Lea también: Colombia define su calendario: cuatro partidos confirmados rumbo al Mundial 2026-

Bajo este panorama de Santa Fe, queda todo más claro de que Francisco López y Grigori Méndez terminarán el semestre con el cuadro cardenal a la espera de sellar la clasificación para los cuadrangulares semifinales. Esto si nada extraño ocurre durante este tramo definitivo.

Ya para la Copa Libertadores se revisará la gestión de Pacho y de Grigori para definir al entrenador en posesión que tomará las riendas para el torneo internacional. La consigna es clara y será no desesperarse ante todas las hojas de vida que tiene Eduardo Méndez en su posesión.