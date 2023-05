Méndez y Tulio tuvieron una llamada 'incómoda'; Guimaraes, el punto de la 'discordia'

América de Cali e Independiente Santa Fe viven momentos diferentes actualmente. Los Cardenales están sin técnico y buscan el reemplazo de Harold Rivera, mientras que los Escarlatas todavía no le renuevan el contrato a Alexandre Guimaraes.

Tras esta situación y como es de costumbre, cerca de terminar la temporada, empezaron los rumores de lo que podría pasar con los dos equipos, hasta que se llegó a una idea que terminó siendo incómoda para los dirigentes de estos clubes colombianos.

Según se pudo conocer hace pocas horas, Santa Fe estaría en conversaciones para contratar a Guimaraes, una situación que se salió un poco de las manos y que terminó siendo aclarada.

Tulio Gómez, máximo accionista del América, confesó que tuvo una conversación con Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, sobre el rumor de que estaban contactando a Guimaraes y eso aterrizó más la situación.

"Hoy me llamó el presidente Méndez de Santa Fe y me dijo que no ha llamado a Guimaraes, que no lo ha pretendido para su equipo, esos son rumores", fue lo que dijo Tulio, quien fue claro con que todo era mentira.

Así las cosas, solo queda esperar entonces cuál será el reemplazo de Rivera y lo que pasará con Guimaraes, quien podría tener las horas contadas en el banquillo del equipo caleño.