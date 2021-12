Menosse considera que fueron "justos ganadores y campeones"

El central Hernán Menosse se consagró como un titular indiscutible del Deportivo Cali. El uruguayo regresó a Colombia tras su paso por Once Caldas (2015 y 2016) donde no logró el objetivo planteado. No obstante, el ‘charrúa’ volvió a intentarlo, y en esta oportunidad su esfuerzo tuvo frutos.

En la noche de este miércoles, el Cali venció 1-2 al Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro, y logró quedarse con la décima estrella en el fútbol colombiano. Por tal razón, el zaguero central Menosse confesó que el entrenador Rafael Dudamel en el entretiempo tuvo una charla con sus compañeros que cambiaron el ‘chip’.

"Las palabras del 'profe' fueron las exactas, correctas y perfectas, cambiando la mentalidad y lo demostramos en el campo. Buscamos la final y esta medalla. Contentos por lo conseguido. Fuimos justos ganadores y grandes campeones”, fueron las primeras palabras del ‘charrúa’.

Asimismo, Menosse aprovechó para dedicarle el título a sus “compañeros, el cuerpo técnico y la institución, me hicieron grande, tengo pasajes para el 24 y mi deseo era llevarle esto a mi madre y padre que siempre han estado conmigo, apoyándome en los momentos más difíciles. Voy con la ilusión de esta gran final y para este país que lo seguimos haciendo grande. Estoy muy feliz”.

Hay que recordar que el defensor con el Deportivo Cali logró disputar un total de 48 partidos donde convirtió en una oportunidad, y se volvió en un bastión para la zaga ‘azucarera’.