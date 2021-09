Mensaje a la hinchada: Dudamel se sincera sobre la clasificación del Cali a los ocho

Rafael Dudamel, técnico del Deportivo Cali, dio su primera rueda de prensa como técnico del cuadro 'Azucarero', luego de perder el clásico vallecaucano ante el América en el estadio Palmaseca. El entrenador fue sincero y le envió un mensaje a la hinchada tras el desempeño de sus dirigidos, pues para él pese a la derrota no se hicieron cosas malas.

"Si seguimos en esta línea vamos a estar entre los ocho. El resultado no nos deja contentos, no nos deja tranquilos, y cuando vemos la tabla de posiciones no podemos estar felices, me quiero quedar con el contenido del juego, con todo lo que marcamos dentro del partido en intensidad, volumen de juego, pelotas recuperadas y opciones de gol”, remarcó el entrenador.

La idea es que en estos días pueda conocerse más con los jugadores del Cali, trabajar fuerte en los entrenamientos y empezar a enfatizar en su idea de juego en busca de la obtención de puntos para entrar a los ocho y pelear por el título.

“La demostración del equipo hoy en el primer tiempo y gran parte del segundo me permite ir a casa muy optimista, me voy convencido que si seguimos en esta línea vamos a estar sin ningún inconveniente entre los ocho, pero hay que entender que esto es partido a partido”, aseguró.

Asimismo, destacó que hay cantera y experiencia. Las fuerzas básicas del Cali serán una gran herramienta para potenciar y buscar grandes logros.

“Tenemos mucha juventud y esa juventud es sinónimo de ímpetu, de energía, a medida que vayan pasando los partidos hay que ir corrigiéndoles y haciéndoles entender que es importante el despliegue físico, pero hay que saber acompañarlo con la inteligencia, de saber correr la cancha, entendiendo el juego y cómo ubicarnos”, concluyó.

Deportivo Cali recibirá nuevamente al América el próximo miércoles en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Betplay, cabe recordar que quedó 2-2 la ida en el Pascual. El 'verde y blanco' en la liga se encuentra en la posición 15 con 9 puntos y una diferencia de gol de -4.