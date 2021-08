Mensaje a Reinaldo Rueda: lo que dijo Jarlan por ausencia en morfociclo

Jarlan Barrera habló en rueda de prensa, luego de la victoria de Atlético Nacional sobre Deportivo Cali en la cuarta fecha de la Liga Betplay. El jugador se refirió a varios temas, entre ellos su ausencia del morfociclo convocado por el técnico Reinaldo Rueda con jugadores de la primera división del fútbol profesional colombiano.

“No he estado, hay que seguir trabajando y esa autocrítica me la reservo para mí mismo. Obviamente, saber qué falta para que pueda haber una llamada de la Selección a Jarlan Barrera... hay que seguir trabajando", dijo el mediocampista, quien suma su tercera temporada con los verdolagas desde que llegó en 2019.

Eso sí, Jarlan Barrera dedicó unas palabras a los jugadores de Nacional que fueron tenidos en cuenta por Reinaldo Rueda en dicho trabajo de preparación. "Felicitaciones a mis compañeros, muy merecido lo tienen. A los que llamaron también, por algo los llamaron. Conozco a varios y tienen su potencial. Uno siempre va a querer estar en la Selección, es el sueño de todo jugador".

Cabe señalar que el jugador de 25 años fue uno de los destacados de Atlético Nacional en el encuentro ante Deportivo Cali por la cuarta fecha de la Liga Betplay. El elenco paisa suma diez puntos en la tabla de posiciones y es líder parcial, más allá de la imposibilidad que tuvo de inscribir a su nuevos fichajes para el segundo semestre de 2021.