"Mi hijo pudo haber ido en el carro": Iago Falque dio más detalles del atentado sufrido en Cali

La llegada de Iago Falque al América de Cali generó un gran boom en el fútbol colombiano a raíz de su gran trayectoria, la cual incluye clubes como Juventus, Roma o Tottenham Hotspur en Europa.

Sin embargo, las cosas serían completamente diferentes para el español, pues en su mejor momento con la camiseta escarlata sufrió una fractura de tibia enfrentando a Atlético Nacional. Por otra parte, fue víctima de un reciente atentado cuando su vehículo sufrió dos impactos de bala mientras salía de la sede de la institución.

Esta situación lo obligó a presentar su renuncia al club en los últimos días. Si bien el jugador no se había pronunciado frente a este hecho, decidió comentar lo sucedido en una entrevista a Relevo.

"Yo estaba adentro, en el gimnasio (del América) y se escucharon unos tres disparos. Ahí estaba adentro mi conductor y te asustas primero porque quieres saber si él está bien y porque es tu carro. Pero estoy tranquilo porque la afición me quería mucho y era muy respetado", manifestó.

A pesar de la gravedad del hecho, Falque quedó tranquilo porque este no dejó heridos: "Mi hijo de dos años pudo haber ido en el carro. Si hubiera ido atrás, no hubiera sido un susto, sino otra cosa, pero si no tuviera esposa e hijo, me hubiera quedado un poco más de tiempo en Colombia y hubiera tomado otro tipo de precauciones", precisó.

Algo que no ocultó el español fue la tristeza de abandonar América siendo un jugador querido por la hinchada: "Yo estaba muy contento allí, adaptado, la gente me quería mucho y tenía una gran relación con el club. Mi contrato se acababa en diciembre, pero seguramente hubiera renovado y continuado allí. Esa era mi idea y la del América. Lo pensé, lo valoré… y finalmente decidí que ante todo está la seguridad", afirmó.

Cabe recordar que, tras el hecho, la Policía Metropolitana de Cali manejó la hipótesis de un posible intento de robo. Tras lo sucedido, Iago Falque se marchó a Miami para meditar la situación hasta que tomó la decisión de abandonar el club y regresar a España.

