Michael Ortega se desahogó por su pasado y contó sus opciones en Deportivo Cali

Uno de los nombres que generó varios rumores en el mercado de fichajes del fútbol colombiano fue Michael Ortega, mediocampista que llegó al Deportivo Cali pidiendo entrenar tras varios meses sin jugar por la salida del fútbol chipriota. El club ‘verdiblanco’ le extendió la mano a su canterano y él se adaptó físicamente con la esperanza de ser contratado.

Sin embargo, a tres días de cerrar el primer periodo de inscripción de jugadores en la Liga Betplay, Cali no ha decidido contar con él y ningún otro club colombiano se ha interesado; situación que frustra un poco a Ortega, pero que también lo motiva a estar en forma para hallar pronto una nueva oportunidad.

“Hasta hora sigo entrenando, voy muy bien, aún no me han dicho nada de Deportivo Cali, ya estoy en forma y me siento muy bien… En lo personal las cosas han salido muy bien, Cali está haciendo muy bien las cosas, es líder, invicto, el profe está haciendo un gran trabajo, el Cali es un gran equipo", señaló Ortega en primera medida en el programa ‘Zona Libre de Humo’.

"Yo estoy tranquilo, porque ha sido un proceso muy difícil, el médico Portela ha estado pendiente de mi peso, de mi preparación… Todo el mundo lo sabe y desconfía de ese pasado que tuve, llevó unos 2 o 3 años frenado con eso, desde que llegué acá a Cali todo el mundo me lo ha dicho, que este es un grupo sano, que mucho cuidado", subrayó el mediocampista.

Luego reconoció que él mismo se hizo mala fama en el fútbol colombiano: “Todo el mundo hablaba de mí, pero de temas extra futbolísticos, y yo mismo me encargaba de eso cuando posteaba en mis redes sociales, que hablaran de mí no por lo que hacía en cancha sino en mi vida personal. El tema mío fue que yo me expuse mucho a montar en redes lo que hacía en mi casa, lo de mi vida privada y no lo de fútbol".

“La espera que tengo ahora es para mostrarle al futbol colombiano que sí puedo, es algo personal, es una meta por cumplir, yo tengo mercado en el exterior, pero quiero demostrar mi valor en Colombia. Muchos tienen el temor de contratarme aquí en Colombia por mi pasado, pero muchos saben que yo he tenido un cambio y me estoy preparando para bien”, finalizó.