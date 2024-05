Michael Rangel tomó decisión y tendría nuevo equipo el próximo semestre

Sin duda alguna, los resultados posteriores a la eliminación de la primera Copa Conmebol Sudamericana de Alianza FC no iban a demorar en presentarse. En primera instancia, a falta de dos fechas para culminar la fase de grupos del certamen, las tres derrotas que ha recibido el cuadro aliancista, sumado al único punto conseguido, sepultó a los dirigidos por Hubert Bodhert.

Tras el histórico empate a tres tantos contra Cruzeiro en Brasil, la historia en condición de local no fue similar y cayeron ante los brasileños. De esa manera, dieron el golpe final a Alianza que jugará las dos fechas que le quedan solo por la honra con la necesidad de ampliar su hito con un triunfo.

Curiosamente, en la cuarta jornada de la Copa Sudamericana, Hubert Bodhert no tuvo en cuenta ni a Michael Rangel ni a Sherman Cárdenas como las opciones dentro de los convocados. Es decir, los dos santandereanos no pudieron calar en el equipo titular, ni tampoco como suplentes. Pero se confirmó que no eran por lesiones, sanciones o por algún tema de ese estilo.

De acuerdo con información del periodista argentino, Mariano Olsen, y de Eduardo Retamozo, corresponsal de Win Sports en Valledupar, afirmaron que las ausencias de ambos referentes del balompié colombiano, pasaba por la negociación de Michael Rangel y de Sherman Cárdenas para rescindir sus respectivos contratos con la institución vallenata.

El poco protagonismo de Sherman Cárdenas, que no estaba siendo tenido en cuenta desde hace fechas en el balompié colombiano e internacional acabó con los ánimos del volante santandereano. Por otro lado, aunque Michael Rangel era una de las cartas titulares de César Torres y Hubert Bodhert. Sin embargo, el ex Central Córdoba no había podido vulnerar los arcos rivales.

La frustración del goleador acabó con los ánimos de Michael Rangel, que ahora, tras su paso fugaz por el cuadro vallenato, espera otra oportunidad en su carrera deportiva. Rangel llegó libre tras finiquitar su paso por Central Córdoba a principio del 2024 y firmó hasta diciembre de dicho año. El delantero sumó 13 partidos y no marcó.

Con Sherman Cárdenas pasó una historia similar, firmando en enero de 2024. El volante alcanzó a disputar 13 encuentros con Alianza, no marcó ningún gol. Las ausencias en los últimos encuentros no eran coincidencia de lo que podía ocurrir antes de que cumpliera su contrato con los vallenatos. Así las cosas, tanto Cárdenas como Rangel tendrán que buscar nuevos aires.