¿Miguel Ángel Borja regresa a Junior? Esto se sabe

A pesar de que Junior está en plena competencia en la Liga BetPlay del segundo semestre de 2025, se han empezado a generar rumores con respecto a posibles refuerzos que podría sumar el conjunto 'rojiblanco' para la temporada 2026.

En las últimas horas se dio a conocer que una de las posibilidades que se estaría estudiando al interior del club sería la de volver a contrata al delantero Miguel Ángel Borja.

El atacante de 32 años ya vistió la camiseta de Junior entre 2020 y 2022, tiempo en el que jugó 86 partidos, marcó 51 goles y registró siete asistencias.