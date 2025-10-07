Actualizado:
Mar, 07/10/2025 - 15:56
¿Miguel Ángel Borja regresa a Junior? Esto se sabe
El contrato de Miguel Ángel Borja con River Plate termina en diciembre de 2025.
A pesar de que Junior está en plena competencia en la Liga BetPlay del segundo semestre de 2025, se han empezado a generar rumores con respecto a posibles refuerzos que podría sumar el conjunto 'rojiblanco' para la temporada 2026.
En las últimas horas se dio a conocer que una de las posibilidades que se estaría estudiando al interior del club sería la de volver a contrata al delantero Miguel Ángel Borja.
El atacante de 32 años ya vistió la camiseta de Junior entre 2020 y 2022, tiempo en el que jugó 86 partidos, marcó 51 goles y registró siete asistencias.
¿Cuál será el futuro de Miguel Ángel Borja?
A pesar de haber cumplido con destacadas campañas en Argentina con la camiseta de River Plate, el atacante Miguel Ángel Borja no continuaría en el equipo de la banda cruzada, ya que su contrato termina en diciembre de 2025.
Ante esta situación, Borja ya habría despertado interés en Junior, pero también en otras importantes instituciones, principalmente de México.
En La FM Más Fútbol se dio a conocer que el delantero estaría analizando la posibilidad de aceptar una oferta de México en donde Tigres de la UANL pretendería contar con sus servicios.
Por otro lado, en 100% Tiburón se explicó que a este martes 7 de octubre Junior no tiene negociaciones con Borja ni con su representante para intentar su regreso.
A pesar de que no han entablado diálogos, en Junior, cuando llegue el momento, sí se consideraría la posibilidad de fichar al delantero.
Antena 2