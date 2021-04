Miguel Ángel Borja saldría de Junior y tiene algunas posibilidades en el exterior

Este jueves, en medio de un difícil partido, Junior de Barranquilla logró la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras vencer a Bolívar en la última fase previa. Ahora se enfrentará a River Plate, Fluminense e Independiente Santa Fe.

Una de las figuras de la noche barranquillera fue el delantero Miguel Ángel Borja, quien convirtió un gol y después fue sustituido en el segundo tiempo. El experimentado delantero es una de las cartas de cara al próximo semestre, pero podría irse finalizando el mes de mayo por temas contractuales y económicos.

Así lo revelaron en la noche del jueves a través de ‘ESPN Colombia’ donde contaron que fuente primaria del Junior les dijo que el préstamo extendido de Borja vence en junio y que por ahora en el club no ven la posibilidad económica de prorrogarlo y tampoco de comprar su pase a Palmeiras.

Además, Palmeiras viendo que Junior no podría quedarse con el jugador, ya lo estaría ofreciendo en el mercado internacional porque tampoco le darían cabida deportiva allí. Las posibles ofertas las buscan en Estados Unidos, China y el fútbol árabe; además de Brasil si algún club se anima a comprar su pase. Por ahora no en México, pero no se descarta.

Este inconveniente de Borja se le suma a Junior con la incertidumbre del futuro de Teófilo Gutiérrez, quien vence su contrato en junio y no ha llegado a un acuerdo económico para su renovación mientras crecen rumores de su partida al balompié internacional.

Tanto Borja como Teófilo podrían quedarse en Junior su logran el título de la Liga o la clasificación a los octavos de final de Copa Libertadores porque allí el club tendría más fondos económicos y razones deportivas para retenerlos.