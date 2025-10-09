Una lucha larga de Miguel Ángel Russo contra el cáncer de vejiga y de próstata llegó a su final este miércoles 8 de octubre de 2025. Fueron ocho años batallando, pero nunca dejó de trabajar en lo que más le gustaba en el fútbol y lo hizo dirigiendo a Boca Juniors.

Vea también: ¿Ricardo Gareca sería nuevo DT de Perú? Federación confirmó el futuro

Sin duda alguna, Miguel Ángel Russo dejó huella en todos los 16 equipos por los que pasó y una de esas experiencias fue nada más ni nada menos que en la Liga BetPlay al dirigir en 2017 a Millonarios. Justo en ese mismo año, le detectaron el cáncer que lo terminó marginando.

En Bogotá ganó dos títulos, la Liga BetPlay 2017-II frente a Independiente Santa Fe en una edición del clásico que coincidió con la final y ante Atlético Nacional en la Superliga. No obstante, el entrenador argentino no iba a llegar a Millonarios y su vinculación fue producto de que no se pudo cerrar otra oferta que tuvo con otro equipo colombiano.

JUNIOR FUE EL PRIMER EQUIPO EN BUSCAR A MIGUEL ÁNGEL RUSSO

De acuerdo con información de Mariano Olsen que relató en el programa de Saque Largo por Win Sports, Miguel Ángel Russo no iba a llegar a Millonarios, y, al contrario, parecía tener todo listo para tomar las riendas del Junior de Barranquilla.

En su cuenta de X, el periodista argentino afirmó que, “en diciembre de 2016, MIGUEL ÁNGEL RUSSO tenía gestión adelantada para dirigir a Junior en reemplazo de Giovanni Hernández. Tras no cerrarse el acuerdo, el DT argentino aceptó la oferta de Millonarios para suceder a Diego Cocca. En Bogotá dejó su marca ganadora”.

El hecho de que no haya llegado a Junior fue ideal para que Millonarios fichara a un entrenador que iba a dejar su huella con dos títulos. Tomó las riendas en el primer semestre del 2017. Clasificó a las fases finales en donde no pudo llegar a la final perdiendo contra Atlético Nacional en la semifinal.

Le puede interesar: La tabla se aprieta: 7 equipos pelean por dos lugares en la Liga Betplay

Posteriormente, el fútbol le dio revancha para el segundo semestre cerrando la fase regular cuarto con 36 unidades. En las fases finales se enfrentó a La Equidad y América para instalarse en la final ante Santa Fe que coronaron con un 3-2 en el marcador global. Un año más tarde, el club albiazul logró hacerse con la Superliga BetPlay superando a Atlético Nacional.

Fue con Millonarios, pero, pudo haber sido con el Junior de Barranquilla que quería contratar a Miguel Ángel Russo antes de que firmara contrato con el cuadro bogotano. El argentino tenía todo para instalarse en la capital del Atlántico, y, tal vez, el escenario hubiese sido el mismo: dejar huella en Colombia, porque algo que demostró Russo fue que, equipo al que llegaba, lo hacía campeón.