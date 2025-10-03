Actualizado:
Millonarios, a punto de perder 'ventaja' clave para el duelo contra el América
El compromiso es de suma importancia para ambos clubes en sus aspiraciones por avanzar en la liga.
El partido más atractivo de la fecha 14 en la presente Liga BetPlay es sin duda el que jugarán Millonarios y América de Cali el próximo martes 7 de octubre en el Estadio El Campín a partir de las 7:30 de la noche.
Estos dos equipos necesitan los tres puntos con urgencia, pues ambos se ubican de momento fuera del grupo de los ocho tras no cumplir una buena campaña en lo que va del campeonato, los dos equipos con 14 puntos en la tabla, a 5 unidades del octavo que actualmente es Alianza de Valledupar.
América y el plan que tienen para el duelo ante Millonarios
El equipo escarlata dirigido por el técnico David González, que viene de vencer 2-1 a Junior en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay, deberá viajar a Bogotá para enfrentar a Millonarios, compromiso donde se preveía no tendría disponible a dos importantes futbolistas.
Se trata del delantero Luis Ramos y del arquero Joel Graterol, jugadores que fueron convocados por sus respectivas selecciones para la próxima fecha FIFA de octubre y que deberán ausentarse un tiempo en su club.
Sin embargo, de acuerdo con información desde territorio caleño, América trabaja en lograr la logística para que estos jugadores puedan jugar contra Millonarios y después viajen inmediatamente al lugar donde concentran sus selecciones.
David González volverá a El Campín
Mientras se define la convocatoria del América de Cali para saber si esos jugadores estarán para el partido ante Millonarios, el personaje que sí hará presencia será el técnico David González, que pese a no estar en el banquillo del conjunto escarlata, seguramente verá el compromiso desde uno de los palcos de El Campín, enfrentando a su exequipo en un partido más que especial.
