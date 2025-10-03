Millonarios, a punto de perder 'ventaja' clave para el duelo contra el América

El partido más atractivo de la fecha 14 en la presente Liga BetPlay es sin duda el que jugarán Millonarios y América de Cali el próximo martes 7 de octubre en el Estadio El Campín a partir de las 7:30 de la noche.

Estos dos equipos necesitan los tres puntos con urgencia, pues ambos se ubican de momento fuera del grupo de los ocho tras no cumplir una buena campaña en lo que va del campeonato, los dos equipos con 14 puntos en la tabla, a 5 unidades del octavo que actualmente es Alianza de Valledupar.

