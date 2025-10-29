Millonarios a romper la mala racha con el Once, partido clave en el Campin

Más de 2 años sin ganarle como local

El Campin siempre ha sido una de las grandes fortalezas de Millonarios, de hecho históricamente no hay ningún equipo que con más de 5 partidos jugados tenga saldo positivo enfrentando a los embajadores, sin embargo, el Once parece haberle encontrado la vuelta a estos partidos ya que acumula más de 2 años sin perder frente a Millos en condición de visitante.

La última victoria del equipo azul como local frente al Caldas fue el 21 de agosto de 2023 cuando se impusieron 2-1 con un gol de Cataño y uno de Correa en propia puerta, si bien la racha no es preocupante ni mucho menos, el equipo embajador necesita romper la mala racha con urgencia ya que si no ganan quedarían completamente eliminados de los cuadrangulares semifinales cosa que no pasa desde el clausura de 2019, o sea hace 6 años.