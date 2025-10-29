Actualizado:
Millonarios a romper la mala racha con el Once, partido clave en el Campin
Millonarios se juega la vida en el Campin frente a Once Caldas.
Millonarios y Once Caldas juegan un partido muy importante para ambos en esta fecha de la Liga Betplay, ambos equipos necesitados de puntos para seguir soñando con la clasificación se enfrentan en un duelo que seguramente será muy emocionante por la necesidad. Pero la responsabilidad más grande la tienen los embajadores que además de hacer las veces de local tienen que romper una pequeña mala racha que arrastran recibiendo al Once en el Campin.
Más de 2 años sin ganarle como local
El Campin siempre ha sido una de las grandes fortalezas de Millonarios, de hecho históricamente no hay ningún equipo que con más de 5 partidos jugados tenga saldo positivo enfrentando a los embajadores, sin embargo, el Once parece haberle encontrado la vuelta a estos partidos ya que acumula más de 2 años sin perder frente a Millos en condición de visitante.
La última victoria del equipo azul como local frente al Caldas fue el 21 de agosto de 2023 cuando se impusieron 2-1 con un gol de Cataño y uno de Correa en propia puerta, si bien la racha no es preocupante ni mucho menos, el equipo embajador necesita romper la mala racha con urgencia ya que si no ganan quedarían completamente eliminados de los cuadrangulares semifinales cosa que no pasa desde el clausura de 2019, o sea hace 6 años.
Un partido de vida o muerte para ambos
El encuentro que se llevará a cabo hoy 29 de octubre de 2025 definirá mucho más que una mala racha, el equipo que gane seguirá con vida, mientras el que pierda quedará eliminado con dos fechas restantes de la pelea por los ocho, literalmente a vida o muerte.
El partido será como una final para ambos en un duelo que ha cogido cierta rivalidad después de que los de Manizales se hayan encargado de eliminar a Millonarios en copa Sudamericana esta temporada y de bloquearle el paso a la final el semestre pasado sacándole dos empates en los cuadrangulares.
