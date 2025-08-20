Actualizado:
Mié, 20/08/2025 - 19:36
Millonarios acude a un DT de confianza para remplazar a David González
El Embajador apunta a salir de las últimas casillas de la Liga Betplay, y al actual entrenador le dieron un ultimátum.
Millonarios FC vive un momento bastante incómodo, pues en sus primeros cinco partidos de Liga Betplay acumuló cuatro derrotas y un empate, por lo que apenas ha sumado un punto y marcha en la última posición. Así las cosas, se contempla la salida de David González de la dirección técnica.
El entrenador antioqueño, quien llevó al equipo a ser segundo -y cabeza del cuadrangular B- en la anterior edición de la Liga, no ha podido darle a la dirigencia ni a la hinchada el rendimiento esperado en este semestre, por lo que su lugar no está garantizado.
De tal forma, el partido de este miércoles 20 de agosto ante Unión Magdalena en El Campín será clave para la continuidad de David González, pues de no ganar, será casi un hecho su salida de Millonarios FC.
¿Quién será el técnico de Millonarios si se va David González?
Toma fuerza la posibilidad de que Hernán Torres sea el nuevo director técnico de Millonarios en caso de que David González se marche del equipo. El ibaguereño tiene pasado en el club, y es muy bien recordado por la hinchada.
Actualmente Hernán Torres se encuentra en Miami, Florida (Estados Unidos), y no tiene equipo, pero acordó un viaje a Colombia debido a que Real Cartagena le hizo una oferta para ser su nuevo entrenador; aun así, podría haber un cambio de planes.
Se presume que Millonarios estaría a la expectativa, y en caso de no ganarle a Unión Magdalena, David González se iría y Hernán Torres pasaría a ser el candidato '1A' para dirigir al Embajador, declinando la opción de arribar a Cartagena. Las próximas horas serán clave.
Las estadísticas de Hernán Torres en Millonarios
Hernán Torres, de 64 años, fue entrenador de Millonarios entre el 9 de julio de 2012 y el 3 de diciembre de 2013; en ese lapso ganó una estrella -luego de 24 años-, perdió la Superliga con Santa Fe y la Copa Colombia ante Atlético Nacional. Dirigió en total 110 partidos (48 partidos, 29 empates y 33 derrotas) y obtuvo un rendimiento del 52,4 %.
En su palmarés, además de la liga colombiana que ganó en 2012-2 con Millonarios, ascendió al América de Cali en 2016, ganó una liga peruana con Melgar (2018), fue campeón de la primera división con Deportes Tolima en 2021-1 (ante el Embajador) y también de la Superliga en 2022.
Fuente
Antena 2