Millonarios acude a un DT de confianza para remplazar a David González

Millonarios FC vive un momento bastante incómodo, pues en sus primeros cinco partidos de Liga Betplay acumuló cuatro derrotas y un empate, por lo que apenas ha sumado un punto y marcha en la última posición. Así las cosas, se contempla la salida de David González de la dirección técnica.

El entrenador antioqueño, quien llevó al equipo a ser segundo -y cabeza del cuadrangular B- en la anterior edición de la Liga, no ha podido darle a la dirigencia ni a la hinchada el rendimiento esperado en este semestre, por lo que su lugar no está garantizado.

De tal forma, el partido de este miércoles 20 de agosto ante Unión Magdalena en El Campín será clave para la continuidad de David González, pues de no ganar, será casi un hecho su salida de Millonarios FC.

¿Quién será el técnico de Millonarios si se va David González?

Toma fuerza la posibilidad de que Hernán Torres sea el nuevo director técnico de Millonarios en caso de que David González se marche del equipo. El ibaguereño tiene pasado en el club, y es muy bien recordado por la hinchada.