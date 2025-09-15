Millonarios al límite, América sin nada: tabla de reclasificación tras fecha 11

Uno de los grandes objetivos a final de los dos torneos de la Liga BetPlay es nada más ni nada menos que la tabla de reclasificación para sellar la entrada a copas internacionales. La Libertadores y la Sudamericana son las ambiciones de las instituciones colombianas y el puntaje anual puede darles la clasificación.

En ese sentido, vale la pena destacar que los primeros dos clubes de la reclasificación accederán a la Copa Libertadores. Si un equipo campeón está en estas posiciones, cederá el puesto de reclasificación al tercero, dado que los dos campeones del año tendrán cupo directo al torneo internacional.

Por su parte, en la Sudamericana, el tercero, cuarto y quinto accederán a la Copa Sudamericana. En este caso, como Santa Fe cede cupo a la Libertadores al tercero de la reclasificación, el cuarto, quinto y sexto jugarán dicha competencia. Bajo ese panorama, esto le puede dar oportunidades a Atlético Nacional, Millonarios y América de Cali que no están en zonas privilegiadas en la tabla.

NACIONAL Y MILLONARIOS SE MANTIENES PESE A LAS DERROTAS. AMÉRICA SE ALEJA DE COPAS INTERNACIONALES

La fecha terminó con una derrota de Atlético Nacional por la mínima diferencia ante Atlético Bucaramanga, pero podría ser peor por la irregularidad de Javier Gandolfi al meter a cuatro extranjeros en la cancha. Esta caída deja al cuadro verdolaga en zona de clasificación todavía, pero hay que ver también cómo va en la reclasificación.

Pues bien, en la tabla anual está en la cuarta casilla con 60 unidades, a cuatro puntos del Deportes Tolima. Por ahora estaría clasificado para la Copa Sudamericana, pero la ambición de un equipo campeón de América es poder recuperar el terreno y meterse en las primeras casillas para sellar el cupo a la Copa Libertadores en donde no pudieron pasar más de octavos de final este año.

En el caso de Millonarios, la derrota ante Alianza Valledupar deja mal situado al cuadro embajador. Un poco lejos de sellar la clasificación por una diferencia de cinco puntos, no solo está peligrando con la entrada para los cuadrangulares, pues, también debe ver la reclasificación para jugar copas internacionales.

Millonarios se mantiene en estos momentos en Copa Sudamericana con 58 unidades. Pese a las derrotas y el mal inicio, los bogotanos están a una victoria de meterse en la cuarta plaza de la reclasificación y sacar a Nacional y a Junior. Además, está a seis puntos del Tolima que clasificaría a Copa Libertadores.

En América de Cali las cosas no mejoran. Una derrota por la mínima ante Fortaleza los dejó en la última casilla de la Liga BetPlay con cinco unidades sin poder salir del sótano. Además, en la reclasificación son séptimos con 54 puntos, a cuatro del sexto que sellará paso a la Copa Sudamericana.

TABLA DE LA RECLASIFICACIÓN DE LA LIGA BETPLAY TRAS LA FECHA 11

Independiente Medellín | 67 puntos (Copa Libertadores)

Santa Fe | 65 puntos (Copa Libertadores por ser campeón)

Deportes Tolima | 64 puntos (Copa Libertadores) Atlético Nacional | 60 puntos (Copa Sudamericana) Junior | 59 puntos (Copa Sudamericana)

Millonarios | 58 puntos (Copa Sudamericana)

América de Cali | 54 puntos

Atlético Bucaramanga | 49 puntos

Once Caldas | 49 puntos