"Preocupación no hay": Gamero 'saca pecho' tras una nueva derrota de Millonarios

Millonarios volvió a sufrir una nueva derrota en la Liga Betplay. El conjunto embajador cayó derrotado en su visita a Jaguares y su rendimiento en el arranque del torneo ya prende las alarmas. Tras el título del primer semestre, los azules han tenido problemas para encontrar su mejor juego.

Después del partido en Montería y con el 2-0 en contra, el técnico Alberto Gamero hizo referencia a lo que sucede con el rendimiento de su equipo. Para el entrenador muchas de las falencias han sido minimas y por ello cree que el equipo ha merecido más.

Gamero reveló que el equipo tuvo chances de ganar el compromiso ante los 'felinos', pero que se vio corto en la zona definitiva del campo. El DT también señaló que no tiene ninguna preocupación sobre lo que sucede con su equipo.

Sobre el rendimiento de Millonarios en Montería: “Desde el primer tiempo los teníamos controlados, pero no con una posesión vertical y eso nos faltó. En el segundo tiempo hicimos dos cambios y tuvimos más profundidad, pero cuando decido jugador con dos delanteros, vimos que ellos no tenían filtro por la mitad”

Referente a la actualidad del equipo: “Preocupación no hay, aquí hay trabajo. Hoy los muchachos estaban jugando un buen primer tiempo y no veía por donde nos podía hacer gol Jaguares, nosotros tampoco, pero un gol de pelota quieta nos cambia el partido, pero hay motivación para trabajar y preocupación, no tengo”.

Para el entrenador los goles en contra han sido errores mínimos: “Llevamos dos goles recibidos así en cinco partidos y fue un error defensivo, pero en eso estamos trabajando y no queremos que nos hagan tantos goles de tiro de esquina”.

Finalmente, el técnico habló sobre la jugada determinante del partido: “El penal cambió el partido porque el equipo estaba llegando y después de eso, no tuvimos más claridad”.

Por ahora, Millonarios se alista para lo que será su siguiente partido. El conjunto embajador visitará a Bucaramanga en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Betplay.