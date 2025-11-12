Millonarios alista dos salidas de extranjeros: ya hay diálogos iniciales

Este miércoles 12 de noviembre, Millonarios se despide del campeonato sin poder sellar la clasificación para los cuadrangulares semifinales. Un irregular semestre que servirá para corregir el proyecto deportivo en el futuro con la necesidad de fichajes de categoría para pelear títulos en el siguiente año.

Los directivos tienen gran responsabilidad en no armar un equipo competitivo y el cuadro albiazul tendrá que confirmar sus primeros fichajes que puedan ayudar a volver a competir en los siguientes dos torneos locales. Entre los rumores se habla de Carlos Darwin Quintero, que fue aprobado por David Mackalister Silva y Facundo Boné.

Sin embargo, con el tema del extremo uruguayo del Deportivo Pasto, la cosa se complica cada vez más porque necesitan salir de uno de los cuatro jugadores internacionales que tienen dentro del club. La idea sería prescindir de dos futbolistas extranjeros para el 2026 para así tener cupo de extranjeros.

EL JUGADOR EXTRANJERO QUE SALDRÍA DE MILLONARIOS LIBERANDO CUPO

Por ahora, Millonarios cuenta con jugadores internacionales como Guillermo De Amores, Juan Pablo Vargas, Bruno Sávio y Santiago Giordana, este último que pasa por una situación complicada que puede ser ligamentaria y que tomaría más tiempo. En ese caso, el club estaría obligado a mantenerlo.

Así las cosas, de acuerdo con información de Julián Capera en su canal de YouTube, Millonarios saldría de un primer extranjero. Se trata nada más ni nada menos que de Bruno Sávio. El brasileño nunca despegó y ha estado afuera de la nómina de convocados por varias fechas arrastrando lesiones.

Para este encuentro frente a Boyacá Chicó, el brasileño tampoco pudo recuperarse de la lesión y no fue convocado para afrontar la última fecha. Julián Capera afirmó que, “han establecido diálogoso iniciales con el entorno de Santiago Giordana y Bruno Sávio para tratar de llegar a un arreglo. Giordana termina contrato el 31 de diciembre de 2026 y Sávio el 30 de junio de 2026. La intención es liberar cupos extranjeros que, para la planificación del próximo año, Millonarios podría necesitarlo”.

Mientras tanto, Juan Pablo Vargas también podría estar en la puerta de salida, pero no ven tanto afán con él como sí con el delantero argentino y el volante brasileño. Por su parte, la intención del club bogotano es que Guillermo De Amores continúe dentro de la institución para el próximo año.

SANTIAGO GIORDANA PODRÍA SER MONEDA DE CAMBIO CON OTRO EXTRANJERO

A falta de que se confirme la gravedad de la lesión de Santiago Giordana que indique si deberá ser tratado quirúrgicamente o no, el argentino no solo se iría del club capitalino, sino que reforzaría a otro equipo de la Liga BetPlay. Se habla de la opción de que firme con el Pasto y llegue Facundo Boné para el club.

El nombre de Facundo ha estado en la órbita de Millonarios, pero el problema es que deben liberar cupos de extranjeros. Si logran hacerlo con Santiago Giordana o Bruno Sávio, el extremo uruguayo podría llegar a la institución albiazul.

En cualquiera de los dos escenarios, la prioridad sería salir de Santiago Giordana que vino como goleador de Perú, pero no estuvo a la altura de Millonarios. Bruno Sávio también abandonaría el club.