Millonarios alista por fin sus nuevos fichajes ante Cali: titular con tres debutantes

En el marco de la sexta fecha en la Liga BetPlay 2025-II, Millonarios recibe la visita del Deportivo Cali en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, duelo que trae consigo varios condimentos que llaman poderosamente la atención.

Y es que ambos clubes (históricos y grandes del fútbol colombiano) llegan con urgencia de mejorar su imagen tras el flojo rendimiento que han mostrado en los últimos partidos, Millonarios sufriendo recientemente su tercera derrota consecutiva en esta competencia, mientras que el Deportivo Cali (donde Alberto Gamero volverá a visitar El Campín) viene de caer goleado 3-0 ante Llaneros.

Lea también: Gamero ilusiona en Cali y advierte a Millonarios: "lo conozco"