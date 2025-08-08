Actualizado:
Millonarios alista por fin sus nuevos fichajes ante Cali: titular con tres debutantes
El equipo 'embajador' jugará este viernes en el Estadio El Campín.
En el marco de la sexta fecha en la Liga BetPlay 2025-II, Millonarios recibe la visita del Deportivo Cali en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, duelo que trae consigo varios condimentos que llaman poderosamente la atención.
Y es que ambos clubes (históricos y grandes del fútbol colombiano) llegan con urgencia de mejorar su imagen tras el flojo rendimiento que han mostrado en los últimos partidos, Millonarios sufriendo recientemente su tercera derrota consecutiva en esta competencia, mientras que el Deportivo Cali (donde Alberto Gamero volverá a visitar El Campín) viene de caer goleado 3-0 ante Llaneros.
Posible titular de Millonarios ante Deportivo Cali
El equipo ‘albiazul’ sabe que debe empezar a sumar puntos para no sufrir más adelante en la lucha por entrar a los cuadrangulares, por eso, David González buscará el primer triunfo en condición de local y se espera el estreno de por lo menos dos de los tres nuevos fichajes que están llamados a ser protagonistas en el club.
De acuerdo con información del periodista Andrés Felipe Cadavid en el programa ‘En La Jugada’ de La FM, el técnico David González colocaría de entrada al arquero Guillermo de Amores y también al centro delantero Jorge Cabeza Hurtado, quienes se estrenarían por fin con la camiseta del ‘embajador’.
Bruno Sávio también debutaría
Además, el narrador deportivo Eduardo Luis López, añadió que el centrocampista brasileño Bruno Sávio podría también ser considerado para ser inicialista en el compromiso, lo que sugeriría entonces el debut de estos tres nuevos fichajes en Millonarios.
Así las cosas, el cuadro ‘embajador’ saltaría a la cancha de la siguiente manera: Guillermo de Amores en el arco, línea defensiva con Helibelton Palacios, Andrés Llinás, Jorge Arias y Danovis Banguero, en la mitad de la cancha jugaría Nicolás Arévalo, Sebastián del castillo, más adelante en zona ofensiva estaría Beckham David Castro, Alex Castro y Juan José Ramírez (o Bruno Sávio), y un punta que podría ser Luis Marimón o Jorge Cabezas Hurtado.
