Actualizado:
Mar, 21/10/2025 - 13:51
Millonarios anuncia cambio para enfrentar a Bucaramanga por Liga Betplay
Millonarios enfrenta un duelo clave.
Millonarios se prepara para lo que será un duelo más que clave en el marco de la Liga Betplay, pues el equipo 'emabajador' cuenta con la necesidad de ganar para seguir soñando con una clasificación a los cuadrangulares finales del torneo.
Ahora, el compromiso ante Bucaramanga estará marcado por un entorno conmovedor pues se espera un homenaje al recién fallecido Miguel Ángel Russo, quien fue campeón con el equipo en Liga y Superliga.
Cambios ante Bucaramanga
Pese a esto, hace un par de horas Millonarios anunció un cambio de cara a lo que serán los convocados para el compromiso ante los Bucaros pues el venezolano Cristian Cañozales salió de la lista y en su lugar estará Neymar David Sánchez.
"Millonarios FC informa que el jugador Cristian Cañozales presentó una molestia en su rodilla izquierda por lo cual ha sido desconvocado para el partido vs Bucaramanga. En su lugar ha sido convocado Neymar David Sánchez", dio a conocer el club en sus redes.
Russo y su paso por Millonarios
Miguel Ángel Russo fue una figura clave en la historia reciente de Millonarios, llegando al club en diciembre de 2016 para reordenar el proyecto deportivo tras la salida de Diego Cocca. Con su estilo de juego basado en un bloque corto, pelota quieta trabajada y tolerancia al sufrimiento, logró construir un equipo competitivo que se coronó campeón del torneo Clausura 2017, ganando la estrella número 15 del club tras una final histórica contra Independiente Santa Fe.
Fuente
Antena 2